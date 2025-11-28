Se cultiva en maceta: el árbol tropical que tiene flores fragantes y llena de perfume el jardín

flores de plumeria La Plumeria rubra es originaria de América.

Cuidados del árbol

Según los expertos de gardenia.net, cuidar esta planta es bastante sencillo. Se puede cultivar como ejemplar independiente, como árbol de patio o como un borde de arbustos mixtos, todo depende del espacio que tenga para crecer y la poda que le proporciones.

La plumeria requiere luz solar directa para poder florecer, al menos, unas seis horas por día. Además, agradece los climas cálidos con temperaturas que rondan entre 20-30 Cº. Es sensible a las bajas temperaturas y a las heladas, así que si la cultivas en maceta puedes llevarla al interior de la casa en invierno.

Durante el periodo de crecimiento, en primavera-verano, es importante regar el árbol de forma moderada pero sin encharcar. La frecuencia de riego depende del lugar en el que vives y del calor que haga. En invierno tienes que reducir el riego, ya que la planta entra en periodo de reposo.

plumeria Puede crecer como árbol o arbusto de porte elegante.

En el caso de que decidas cultivar el árbol en maceta, el recipiente tiene que ser de 4 a 11 litros para una especie joven, pero para plantas maduras debe ser una maceta de 38 a 60 litros. Es importante que tenga buen drenaje y rellenarla con una mezcla de tierra suelto con perlita.

A pesar de lo atractivas y perfumadas que son sus flores, son tóxicas. Todas las partes del árbol son venenosas, ya que su savia puede causar erupciones en personas sensibles, así que si tienes niños en casa, es mejor que la cultives en un sitio de difícil acceso.