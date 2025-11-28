Juntá las ramas caídas de los árboles y haz este hermoso pesebre para Navidad

Este pesebre no solo decora; también promueve el reciclaje, da nueva vida a recursos naturales y aporta un toque rústico que combina con cualquier estilo de ambiente.

_ramas de arboles Junta las ramas de los árboles que veas en la calle y crea un nuevo pesebre para tu árbol de Navidad.

Reciclaje: cómo hacer un pesebre para Navidad con ramas de los árboles

Para realizar el pesebre solo hace falta recolectar elementos simples, muchos de ellos disponibles en plazas, parques o en el propio jardín. Necesitarás:

Ramas caídas de distintos grosores

Pegamento fuerte o pistola de silicona

Hilo sisal o tanza para reforzar uniones

Base de madera o cartón rígido

Musgo, hojas secas o pasto artificial (para el piso del pesebre)

Tela o retazos para vestir figuras

Pintura blanca o dorada (opcional para detalles)

Figura del Niño Jesús, María, José y animales (pueden ser hechas a mano o recicladas)

El paso a paso es sencillo. Primero tienes que reunir las ramas caídas, preferentemente secas para evitar humedad. Límpialas con un paño húmedo y deja secar al sol.

El segundo paso será armar la estructura principal. Elige tres ramas largas para formar la base triangular del establo. Únelas con silicona. Luego agrega más ramas horizontalmente para cerrar paredes y techo.

_ramas de arboles para crear un pesebre navideño Con solo algunos elementos podrás tener un original pesebre para estas fiestas.

Ahora, crea el techo rústico colocando las ramas de los árboles más finas una junto a la otra, formando un techado sencillo. Si deseas un look más navideño, puedes añadir hojas secas o espolvorear un poco de pintura blanca para simular nieve.

Luego del techo, es el turno de preparar el piso del pesebre. En la base de cartón que hayas elegido pega una capa de musgo o pasto.

Por último pon las figuras del pesebre. Sitúa en el interior la Sagrada Familia. Puedes usar figuras ya existentes o confeccionarlas con tela, madera o arcilla casera. Añade también animales, un ángel o una pequeña estrella hecha con ramas finas cruzadas.

Beneficios de esta idea de reciclaje