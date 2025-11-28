No tires tus llaves viejas y conviértelas en esta idea con estilo propio

diy, reciclaje, llamador de viento, llamador de angeles.jpg

DIY: recicla las llaves viejas que tienes en casa y conviértela en esta brillante idea

Hay muchas formas de transformar y reutilizar las llaves que ya no se usan. Una es llevar adelante esta brillante idea de decoración que le dará a tu hogar un estilo muy personas. Para este DIY vas a necesitar los siguientes elementos:

llaves

tanza

aro de madera o tronco de madera

cadenas

mostacillas

cascabeles (opcional)

La idea de este DIY es que a través de las manualidades, puedas hacer un llamador de viento o llamador de ángeles con tus llaves viejas.

llamador de viento, llamador de angeles, diy, reciclaje, llaves (2).jpg

Paso a paso:

Lo primero que debes hacer es cortar algunas tiras largas de tanza. Una vez que las tienes, toma una por una y realiza un nudo en uno de los extremos, dejando un excedente para colgarlas al aro de madera. A cada tira hay que cargarla con mostacillas y cuando hayas terminado de hacerlo, realiza otro nudo en la tanza y ata la llave en el otro extremo.

Luego de esos pasos, con el sobrante de tanza, debes usarlo para atarlo al aro de madera, para que este quede todo cubierto. De esa manera ya tendrás el llamador de viento, también denominado llamador de ángeles. Incluso, en el medio de este se pueden colocar cascabeles. Finalmente, puedes colocar unas cadenas finas o cuerdas al aro de madera para poder colgar este hermoso DIY en cualquier lugar de la casa, donde haya aire o viento.

diy, llamador de viento, llamador de angeles (2).jpg

Incluso, son varios los modelos de DIY que se pueden hacer reciclando tus llaves usadas y que son ideales para darle un toque personal a tu hogar. Y son sumamente fáciles de lograr.