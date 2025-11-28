Cuenta regresiva para el Mendoza Padel Trophy 2025: los nominados en cada categoría

En la previa, entre otras sorpresas, habrá una recepción a cargo de Stella Artois y otras marcas como Bodega Casa La Primavera y Churrico, además de las clásicas entrevistas de Agustina Leyes, mientras en la sala mayor se presentarán la cantante Marianela Martín y sus músicos.

Además, tras la entrega de los premios del MPT 2025 habrá una gran fiesta de fin de año del pádel de Mendoza de la mano del DJ Maxi Poloni y la mejor gastronomía de La Criolla. Aún quedan entradas disponibles en Entrada Web. Asimismo, los asistentes podrán participar con su ticket de sorteos de paletas y zapatillas deportivas.

moretta 1 Yoel Moretta es uno de los nominados.

Guido Vacca, director e impulsor del evento, destacó: “El Mendoza Padel Trophy 2025 tendrá el mismo formato que en 2024. Los torneos y circuitos más importantes nominaron a sus mejores jugadores en cada una de las categorías, y el jurado, con un miembro de la AMJP, conformó las ternas y definirá a los ganadores en la gala”.

Tal como ocurrió en 2024 en el MPT 2025 habrá sorpresas, homenajes y reconocimientos a los mejores desempeños, a los jóvenes talentos y también a los menores destacados.

Los distinguidos del Mendoza Padel Trophy 2025

MENORES DESTACADOS: Lisandro Molinas, Julián Revuelta y Pilar Placeres.

JÓVENES TALENTOS: Ignacio Petriachi, Jazmín Prieto y Marcos Ramos.

DESEMPEÑO DEPORTIVO: Silvio Nasif y Gustavo Rojas.

HACEDORES: Jorge Bianchetti y Ana María Mercau.

NOMINADOS – MENDOZA PADEL TROPHY 2025

MUJERES

Octava: Guadalupe Mena, Jazmín Prieto y Paula Bragagnolo de Marchi.

Séptima: Victoria Valle, Pilar Placeres, Carolina Guerrero y Natalia Cortez.

Sexta: Agostina Talley, Florencia Weber, Silvina Luboy y Nabila Etem.

Quinta: Carla Saldeña, Melisa Zini, Paulina Fernández y Flavia Martínez.

Cuarta: Julieta Arraras, Florencia Vargas y Natalia Mocayar.

VARONES

Octava: Bautista Lucero, Andrés Gil, Gustavo Santos, Valentín Mucha y Germán Linares.

Séptima: Laureano Jofré, Lisandro Molinas, Sergio Sarmiento, Lautaro Garrido, Santiago Flores y Juan Estudillo.

Sexta: Benjamín Maza, Juan Estudillo, Leandro Martínez, Emiliano Rojo, Franco Garay y Francisco Contino.

Quinta: Andrés Valle, Santino Puebla, Juan José Godoy, Federico Gamboa, Bruno Zavaroni y Luis Galdeano.

Cuarta: Santiago Lázaro, Lautaro Maldonado, Gerónimo Chiaracani, Alejandro Papagni, Pablo Caparrós y Pablo Castelucci.

Tercera: Agustín Magistretti, Justiniano Ripa, Mauro López, Osvaldo Luján, Facundo Ruiz y Fernando Bermejo.

Segunda: Thiago Modarelli, Yoel Moretta, Claudio Menghini, Bruno Fornari, Adrian Gavazza y Lautaro Martinez.

Primera: Leandro Honorato, Mariano López, Jeremías Rufino y Farid Sat.

MPT 2025 es posible gracias al imprescindible apoyo de empresas y marcas que confían y ponen en valor a este deporte como Marco Vallana, Goldstein, AG Sport Padel, Churrico, Ferreyra Materiales, Griffouliere transportes, Ñam Gourmet, Prolube, Soluciones Creativas, NutraCell, CespedPar, J’hayber, Cerutti, Expreso Angeleri, Leocut, Kingo, Productos JJJA, Fernando Palermo productor, Grupo MZ, Planeta Padel, 2M Group, Industrias Geo, Academia de Pádel Adrián López, El Roble, Ospelsym, Organización Montes de Oca, Big Salads, Planeta Padel, Vida Eco, Costa Live, Casa La Primavera, Renatawür, JT indumentaria masculina, Anation e Impulse consultora.