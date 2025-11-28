Carlos Tévez opinó sobre la dirigencia de Riquelme y habló de la posibilidad de dirigir a Boca
Carlos Tévez brindó una entrevista en la que se refirió a Boca y a la gestión de Juan Román Riquelme
Por UNO
Carlos Tévez fue ovacionado en la Bombonera en el marco del encuentro en el que Talleres de Córdoba, equipo que dirige, cayó ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura. En lo que significó un reencuentro con la hinchada Xeneize, el Apache agradeció el gesto y el cariño de la gente en su visita a la Boca.
Días después, Tévez fue consultado sobre aquel episodio y se animó a dar su opinión sobre la conducción de Juan Román Riquelme y compañía, y habló además sobre la posibilidad de dirigir a Boca en el carácter de entrenador.
Qué dijo Carlos Tévez sobre Riquelme y sobre la posibilidad de dirigir a Boca
Reconocido hincha del club azul y oro, Carlos Tévez se refirió a la fantasía que tiene como entrenador en cuanto a la posibilidad de dirigir a Boca. "Uno siempre sueña con dirigir a Boca, pero esas cosas llegan en el momento justo", expresó el actual DT de Talleres y ex Independiente y Rosario Central.
En otro pasaje de la entrevista con El Trece, el Apache aludió a su relación con Juan Román Riquelme y se animó a opinar sobre su rol de dirigente en el club de sus amores. "Tiene su manera de manejar el club, nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal; no soy ni pro ni contra", expresó Tévez pero agregó: "Siempre que acoto algo de Román (Riquelme) es problema, por eso prefiero no hablar".
En ese sentido, Carlitos clarificó el tipo de vínculo que tiene con el presidente del club de la Ribera. "Ha pasado momentos malos y momentos buenos. No soy ni pro ni contra de una dirigencia. Conmigo se han portado bien pero no tengo relación".