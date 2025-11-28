Carlos Tévez opinó sobre la dirigencia de Riquelme y habló de la posibilidad de dirigir a Boca

En otro pasaje de la entrevista con El Trece, el Apache aludió a su relación con Juan Román Riquelme y se animó a opinar sobre su rol de dirigente en el club de sus amores. "Tiene su manera de manejar el club, nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal; no soy ni pro ni contra", expresó Tévez pero agregó: "Siempre que acoto algo de Román (Riquelme) es problema, por eso prefiero no hablar".

En ese sentido, Carlitos clarificó el tipo de vínculo que tiene con el presidente del club de la Ribera. "Ha pasado momentos malos y momentos buenos. No soy ni pro ni contra de una dirigencia. Conmigo se han portado bien pero no tengo relación".