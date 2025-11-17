Las sentidas palabras de Juan Román Riquelme y su amor por el Xeneize: "No puedo vivir sin Boca"

Hizo cosas inolvidables. Hizo cosas inolvidables.

"Imagínate lo grande que es para el club que se presentó en 1998 y recién perdió en 1999. Tengo una relación más que especial con él. Me trató de una manera especial y me animaba a decirle otras cosas. Pasaba por mi habitación cuando no entraba nadie", explicó sobre el ex entrenador.

Después de triunfar en el Xeneize Riquelme fue vendido al Barcelona: "Fue linda y rara (la partida rumbo al Barca). Llegó en junio del 2002. Un año antes, en medio de la Copa, Boca me vendió al Barcelona. Me quede acá, y me voy al año siguiente. Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido".

Él quería que juegue acá, y yo quería también. Él quería que juegue acá, y yo quería también.

"Pero me terminé yendo porque en abril, me secuestraron a mi hermano y me empujaron a que me vaya. ´Está vez, te lo devolvemos pero te tenes que ir´. Y me fui, estaba Van Gaal y aprendí un montón pero me dijo ´Yo no te pedí´ y le agradecí por la honestidad", manifestó el 10.

Embed "Me termino yendo porque me secuestraron a mi hermano"



Juan Román Riquelme recordó el disparador para irse de Boca en el 2002: "Me empujaron un poquito con que me lo devolvieron; 'esta vez te lo devolvemos, la próxima te tenés que ir'". pic.twitter.com/yCcbmCZ67p — El Destape (@eldestapeweb) November 17, 2025

Sobre el fin de su carrera que se produjo en Argentinos Juniors y no en Boca, manifestó: "Yo decidí ir a Argentinos pese a que me quería retirar en Boca. Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría. Cuándo ascendimos, me retiré para no venir a la Bombonera con otra camiseta. Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca".

Juan Román Riquelme y el anhelo de todo el Mundo Boca

Juan Román Riquelme ganó la Copa Libertadores en tres oportunidades (2000, 2001 y 2007): "La Libertadores del 2007 fue la que más disfruté. Ese equipo jugaba bien. Durante toda la Copa, hicimos muchos goles. Por culpa de esa Copa, la gente me quiere un poco más. Al ser más grande, la disfrute mucho. Yo en la del 2000 y la 2001, no tomaba dimensión. Cuándo le ganamos al Madrid, llamé a mis amigos y les pregunte ´¿Están contestos ahí?. Esa Copa disfrute mucho el día a día".

Y se refirió a la séptima: "En un momento parecía que era normal. Jugamos varias finales y no tuvimos la suerte de ganarla. Pero lo que tengo claro es que los jugadores que ganen la próxima Copa, la gente no los va a olvidar".

Johnny Depp - Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme recibió a Johnny Depp en La Bombonera.

El Superclásico que más disfrutó Riquelme

En la Copa Libertadores del año 2000 Boca venció a River por 3 a 0 en La Bombonera donde marcaron Marcelo Delgado, Juan Román Riquelme y Martín Palermo: "El día del caño con Yepes fue maravilloso. Yo quería que me pegara una patada para hacer tiempo y me siguió hasta allá. Lo felicité porque otro me pegaba. El clásico es algo raro y diferente a todo lo que me pasó. Me tocó el Barcelona-Madrid, pero es algo que no se compara".

Embed - Hermoso Caño de Roman a Yepes

"En las semanas del Superclásico, me tiraba toda la semana a la cama imaginando lo que podía hacer. No se podía perder porque no nos pueden cargar", contó, haciendo referencia al inolvidable 3-0 sobre el Millonario en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2000", reveló el presidente.

"Para ellos, el clásico es mejor en su cancha. Para nosotros, no hay nada igual que la Bombonera. Es la única cancha del mundo que se mueve. Vos te quedás quieto y se mueve. Haberlo vivido y tener la suerte de jugar esos partidos fue maravilloso. Vos ganás el Superclásico y lo único que tenés que pagar es la nafta. Después te regalan todo. El Superclásico va más allá del fútbol, le alegrás la vida a la gente", concluyó Juan Román Riquelme.