"Noches alegres, mañanas tristes": la respuesta de Diego Martínez a la icónica frase de Benedetto en tiempos de Boca

El contexto en el que se dio fue en épocas de tensión en Boca donde puertas para adentro había mucho malestar por los pocos minutos que sumaban algunos "referentes" y donde se acumulaban los actos de indisciplina de algunos futbolistas. La frase llegó luego del cumpleaños de Benedetto donde asistieron varios de los jugadores del plantel del Xeneize en medio de los conflictos.

benedetto.jpg Darío Benedetto fue el autor de una frase que generó polémica cuando estaba en Boca bajo la conducción técnica de Diego Martínez.

La mañana posterior al cumpleaños de Benedetto, se activaron los rumores de crisis entre el atacante y Diego Martínez cuando el futbolista tampoco fue incluido en la nómina de concentrados para el encuentro ante Central Córdoba de ese fin de semana. A las versiones de peleas entre ambos por la mencionada frase, el ex DT de Boca respondió en una charla con Mundo Ascenso.