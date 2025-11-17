"Noches alegres, mañanas tristes": la respuesta de Diego Martínez a la icónica frase de Benedetto en tiempos de Boca

Darío Benedetto fue el autor de una frase que, como otras tantas, se volvió icónica en el fútbol argentino. "Noches alegres, mañanas trites" fue lo que expresó el Pipa en su último paso por Boca en el 2024 cuando dirigía Diego Martínez.
Diego Martínez reveló la verdad sobre la polémica frase que dijo Darío Benedetto cuando ambos estaban en Boca
El contexto en el que se dio fue en épocas de tensión en Boca donde puertas para adentro había mucho malestar por los pocos minutos que sumaban algunos "referentes" y donde se acumulaban los actos de indisciplina de algunos futbolistas. La frase llegó luego del cumpleaños de Benedetto donde asistieron varios de los jugadores del plantel del Xeneize en medio de los conflictos.
La mañana posterior al cumpleaños de Benedetto, se activaron los rumores de crisis entre el atacante y Diego Martínez cuando el futbolista tampoco fue incluido en la nómina de concentrados para el encuentro ante Central Córdoba de ese fin de semana. A las versiones de peleas entre ambos por la mencionada frase, el ex DT de Boca respondió en una charla con Mundo Ascenso.
Martínez se refirió a aquel período en Boca donde los rumores de altos conflictos internos se acumulaban en los portales de noticias. "¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación", aseguró el DT a Mundo Ascenso.
"Habrá que ver los contextos, cada situación y cómo manejarlo. Si te tocó estar en un vestuario y ser futbolista, podés entender algún tipo de reacción o algo que le esté pasando a un jugador porque va más allá de un dicho. Se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro", agregó Diego Martínez en relación a la repercursión que tiene el mundo Boca.
Actualmente Diego Martínez está sin club luego de su paso por Cerro Porteño desde inicios de este año.