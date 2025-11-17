Los Pumas en el Nations Championship: así será la nueva competencia del rugby mundial

El Nations Championship, la nueva competencia del rugby mundial, confirmó el fixture de su primera edición que se llevará a cabo en 2026 con la participación de Los Pumas.
World Rugby y la Unión Argentina (UAR) anunciaron este lunes el nuevo torneo internacional que reunirá a las 12 principales potencias en un formato que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.
El torneo, creado por Seis Naciones y SANZAAR, transformará el calendario internacional y determinará qué hemisferio domina el rugby cada dos años, ya que se jugará solo en los años pares dejando los impares para el Mundial y la tradicional gira de los British Lions.
Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur aunque geográficamente los nipones están en el norte.
Cada seleccionado disputará seis partidos —tres como local y tres como visitante— ante los equipos del hemisferio opuesto, y el certamen concluirá con un inédito fin de semana de finales con tres días consecutivos de dos partidos diarios que marcarán el cierre del torneo en 2026 en el estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.
Aunque por ahora la competencia no tendrá ascensos y descensos, World Rugby anunció que paralelamente se jugará la Nations Cup incluyendo a los otros 12 seleccionados clasificados al Mundial de Rugby 2027. El certamen aún no tiene fixture confirmado, pero incluye a Uruguay y Chile.
El fixture completo del Nations Championship 2026