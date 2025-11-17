Los Pumas en el Nations Championship: así será la nueva competencia del rugby mundial

Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur aunque geográficamente los nipones están en el norte.

Cada seleccionado disputará seis partidos —tres como local y tres como visitante— ante los equipos del hemisferio opuesto, y el certamen concluirá con un inédito fin de semana de finales con tres días consecutivos de dos partidos diarios que marcarán el cierre del torneo en 2026 en el estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.

nations championship

Aunque por ahora la competencia no tendrá ascensos y descensos, World Rugby anunció que paralelamente se jugará la Nations Cup incluyendo a los otros 12 seleccionados clasificados al Mundial de Rugby 2027. El certamen aún no tiene fixture confirmado, pero incluye a Uruguay y Chile.

El fixture completo del Nations Championship 2026

"El lanzamiento del Nations Championship marca un paso histórico para el rugby mundial, y es un orgullo que Los Pumas formen parte de esta nueva era. Este torneo eleva la competencia, potencia el crecimiento de todas las naciones y ofrece a nuestros jugadores la oportunidad de medirse regularmente con las potencias" (Gabriel Travaglini, presidente de la UAR)

Los partidos de Los Pumas en el Nations Championship 2026: