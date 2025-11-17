Marcelo Gallardo perdió la paciencia tras una pregunta polémica: "No te lo voy a permitir"

Fue ahí cuando el técnico respondió: "¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? ¿Vos me conocés a mi? Del funcionamiento del equipo me hago cargo, no vine nunca a decir algo en contrario. Pero no me vas a venir a decir a mi si soy exigente conmigo o querer generar esa duda".

Y Gallardo continuó refiriéndose a la situación: "Sé el compromiso que tengo conmigo y con la institución. Eso está fuera de discusión. Si vos querés analizar el resultado, está perfecto. Son negativos y los asumo. Eso no quiere decir que yo no me preocupe o que no tenga la convicción".

"Eso no te lo voy a permitir, porque es meterte con mi profesión. Después, podés decir un montón de cosas: que somos un desastre, que no damos dos pases al compañero, que el equipo juega mal. Todo eso está bien, lo acepto. Lo otro, no", manifestó el técnico de 49 años.

De igual manera, más allá del mal momento y de la incomodidad expresada por el entrenador, la conferencia de prensa continuó sin otros contratiempos.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo buscará conseguir el boleto para la próxima Copa Libertadores. Marcelo Carroll.

¿Qué tiene que suceder para que el equipo de Marcelo Gallardo clasifique a la Copa Libertadores?

Hay tres maneras para que River consiga clasificar a la Copa Libertadores: