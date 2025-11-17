Marcelo Gallardo perdió la paciencia tras una pregunta polémica: "No te lo voy a permitir"

La participación de River Plate en la zona de liguilla de laLiga Profesional llegó a su fin y ahora comenzará a prepararse para los playoffs con la posibilidad de vencer en cuatro partidos para consograrse campeón y obtener el boleto a la Copa Libertadores. Sin embargo, la final está muy lejos y Marcelo Gallardo lo sabe.
Es que el Millonario no pudo convertirle a Vélez en Liniers y apenas logró escalar hasta el puesto seis del Grupo B con 22 puntos, nueve menos que Rosario Central, quienes se quedaron con el primer lugar.
Marcelo Gallardo perdió la paciencia tras una pregunta polémica
El técnico Millonario se hizo presente en la conferencia de prensa mientras que River pasa uno de sus peores momentos deportivos y luego de realizar un análisis del partido frente a Vélez recibió una pregunta que no le cayó nada bien ya que el periodista Jorge Magnino (cronista de la transmisión partidaria River Monumental) cuestionó si la exigencia de Gallardo sobre sí mismo y sobre los jugadores era la misma que tenía en su primer paso por el club.
Fue ahí cuando el técnico respondió: "¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? ¿Vos me conocés a mi? Del funcionamiento del equipo me hago cargo, no vine nunca a decir algo en contrario. Pero no me vas a venir a decir a mi si soy exigente conmigo o querer generar esa duda".
No te lo voy a permitir, porque sé lo profesional que soy, la exigencia que tengo conmigo y para este club. No te lo voy a permitir, porque sé lo profesional que soy, la exigencia que tengo conmigo y para este club.
Y Gallardo continuó refiriéndose a la situación: "Sé el compromiso que tengo conmigo y con la institución. Eso está fuera de discusión. Si vos querés analizar el resultado, está perfecto. Son negativos y los asumo. Eso no quiere decir que yo no me preocupe o que no tenga la convicción".
"Eso no te lo voy a permitir, porque es meterte con mi profesión. Después, podés decir un montón de cosas: que somos un desastre, que no damos dos pases al compañero, que el equipo juega mal. Todo eso está bien, lo acepto. Lo otro, no", manifestó el técnico de 49 años.
De igual manera, más allá del mal momento y de la incomodidad expresada por el entrenador, la conferencia de prensa continuó sin otros contratiempos.
¿Qué tiene que suceder para que el equipo de Marcelo Gallardo clasifique a la Copa Libertadores?
Hay tres maneras para que River consiga clasificar a la Copa Libertadores:
Que el Millo gane el Torneo Clausura.
Que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors gane el Torneo Clausura.
Que Lanús salga campeón de la Copa Sudamericana y del Torneo Clausura (libera un cupo de la Tabla Anual que pertenece a River, quienes deberían jugar la Pre Libertadores).