Torneo Clausura de vóleibol: Club Mendoza de Regatas y General San Martín comenzaron bien las semifinales

Regatas supo pegar en el momento clave

En el partido de varones, tras un primer set de flojo nivel técnico, tanto los locales del Club General San Martín, como la visita, Club Mendoza de Regatas, calentaron el brazo mostraron un juego más ofensivo y de alternativas cambiantes. Sólo en el segundo set, y tras haber ganado el primero por la mínima y a diferencia (26-24), Los dirigidos por Luis Testa tuvieron un bajón y los del Fino Carrasco sacaron la máxima diferencia del encuentro, 20-13. Pero luego se rehicieron y cerraron el parcial 23 a 25.

voleibol-clausura-general san martin-regatas El levantador de Regatas Francisco Pereira (8) va buscar el armado muy arriba arriba, ante la defensa del central Nicolás Pérez (7). Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Embed - Primera semifinal del Clausura de vóley entre General San Martín y Regatas

Con presión desde el saque, el tercer parcial lo tuvo siempre a Regatas adelante en el tanteador, llegaron a sacar seis de ventaja (19-13), y aunque sobre el final reaccionaron los de Pacífico, no pudieron evitar la caída en sets corridos.

Lunes de máxima acción en Maipú y en el Lago

Este lunes continúan los duelos entre semifinalistas, tanto en damas como en caballeros. En el Club Mendoza de Regatas (Parque) inician su llave las duelas de casa contra Círculo Policial, desde las 20. A continuación se juega el segundo encuentro entre los varones de Regatas contra Club General San Martín.

En tanto, en el estadio Juan Ribosqui de la Municipalidad de Maipú, desde las 21.30 los dueños de casa reciben al sexteto de San Martín de Porres en la primera confortación de esta llave.

El miércoles (19), a las 21 Círculo Policial juega de local con las chicas del Club Mendoza de Regatas la segunda semifinal femenina (Boulogne Sur Mer 157, Ciudad).