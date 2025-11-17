Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Alzaron la voz

El pedido urgente de los socios de Godoy Cruz a la dirigencia post descenso

Los hinchas de Godoy Cruz emitieron un comunicado y exigen explicaciones a los dirigentes de car a a lo que viene

Por UNO
Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz recibió un golpe durísimo el fin de semana y el descenso ya es algo que hay que empezar a asumir. Intentando hacer cuenta nueva (el borrón no tiene lugar), los hinchas del club emitieron un comunicado con un fuerte pedido para los dirigentes actuales, el cual empezó a difundirse de inmediato.

El pedido es para los dos tipos de socios que tiene Godoy Cruz: Bodegueros y Plenos, y es una auto convocatoria que reclama varios ítems. Los que deseen hacerlo, están llamados para firmar dos notas que estarán disponibles en secretaría y que serán presentadas a la Comisión Directiva.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.28.18 AM
Entre los pedidos se reclama el llamado a Asamblea Ordinaria y la renovación de la mesa de dirigentes, explicación de los pasos a seguir, entre ellos, el proyecto futbolístico para el próximo año, el pedido para que algún directivo se haga responsable de las decisiones del 2025 y que cada integrante de esa Comisión diga presente para explicar sus funciones.

El petitorio estará disponible en el club y cada socio de Godoy Cruz podrá presentarse de 16 a 20 horas para poder firmarlo personalmente. De ahí, habrá que ver cuál es la postura y la respuesta de la Comisión Directiva respecto de la solicitud y el pedido de los socios tras el descenso.

La palabra de Omar Asad tras el descenso de Godoy Cruz

A horas del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, Omar Asad rompió el silencio y a través de sus redes sociales expresó sus sentimientos y le envió un mensaje a todos los tombinos."Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".

“NO SABÍA SI ERA FUERTE, HASTA QUE SER FUERTE FUÉ MI ÚNICA OPCIÓN”.. frase que incorporé a mi vida y me cambió todo en mi", publicó el Turco antes de reflexionar: "Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".

