El pedido urgente de los socios de Godoy Cruz a la dirigencia post descenso

El petitorio estará disponible en el club y cada socio de Godoy Cruz podrá presentarse de 16 a 20 horas para poder firmarlo personalmente. De ahí, habrá que ver cuál es la postura y la respuesta de la Comisión Directiva respecto de la solicitud y el pedido de los socios tras el descenso.

La palabra de Omar Asad tras el descenso de Godoy Cruz

A horas del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, Omar Asad rompió el silencio y a través de sus redes sociales expresó sus sentimientos y le envió un mensaje a todos los tombinos."Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".

“NO SABÍA SI ERA FUERTE, HASTA QUE SER FUERTE FUÉ MI ÚNICA OPCIÓN”.. frase que incorporé a mi vida y me cambió todo en mi", publicó el Turco antes de reflexionar: "Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".