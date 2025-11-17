Edinson Cavani o Miguel Borja: quién se perdió más goles en el 2025

En el caso de Edinson Cavani el delantero de 38 años tuvo un año muy irrregular donde las lesiones se convirtieron en una constante que lo marginaron del campo de juego en muchas oportunidades. De esta manera solo pudo disputar 19 partidos donde solo marcó cuatro goles.

Edinson Cavani Edinson Cavani tiene más lamentos por goles errados que festejos por los convertidos.

Las plataformas de estadísticas detallan que sus cifras contabilizan 15 grandes errores de definición, una cifra bastante alta teniendo en cuenta su poco tiempo de juego. Por lo tanto, el urugayo tuvo situaciones, pero sin suerte.

Cavani también falló dos penales y más allá de las dificultades deportivas mostradas también puso en evidencia que sus condiciones físicas no son las óptimas. Las críticas más férreas, además, apuntan a sus bloopers en situaciones críticas; por el ejemplo, la situación errada frente a Alianza Lima que les permitía continuar con vida en la Pre Libertadores.

Embed - INSÓLITO EL GOL QUE SE ERRÓ EDINSON CAVANI ABAJO DEL ARCO | BOCA ELIMINADO

Por su lado, Miguel Borja si fue titular en la mayoría de los partidos de la Liga Profesional 2025; es así que disputó alrededor de 30 encuentros donde marcó 7 goles, pero donde realizó más de 50 remates. Aunque el delantero colombiano logró sumar asistencias y participó activamente de los goles, erró situaciones impactantes.

Miguel Borja Miguel Borja no está viviendo su mejor presente al igual que Edinson Cavani. En la imagen el celebro de un gol que fue anulado por offside.

En Copa Libertadores y en Copa Argentina sus estadísticas también fueron positivas en cuanto a participación; sin embargo, los números negativos se repitieron y falló más de lo que convirtió.

Embed - !! INSOLITO GOL ERRADO DE MIGUEL BORJA ¡¡ ( river VS riestra)

En total Cavani acumuló 15 grandes ocasiones falladas, mientras que Borja también acumula la misma cantidad de momentos negativos, lo que podría considerarse un empate técnico.