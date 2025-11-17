Cómo hacer sahumerios en casa para poder llenar los ambientes de un aroma relajante

Plantas aromáticas como romero, lavanda, menta, jazmín, albahaca (puedes elegir solo una o mezclarlas)

Ramas de canela

Vainilla

Palo Santo

Hilo cañamo

El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que tomar el palo santo, las ramas de canela, la vainilla y las plantas aromáticas que quieras y formar una especie de atado, el cual sujetarás con el hilo cáñamo. Procura que todos los materiales estén secos, ya que si se encuentran húmedos nunca se encenderán.

Consejos para encender un sahumerio: