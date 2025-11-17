Los sahumerios siempre nos permiten llenar el hogar y sus diversos ambientes con un aroma fragante. Aunque no lo creas, puedes hacer tus propios aromatizantes en casa y usando pocos elementos.
Cómo hacer sahumerios en casa para poder llenar los ambientes de un aroma relajante
Si quieres que tu casa y los diversos ambientes huelan siempre bien, aprendé a hacer sahumerios caseros y en pocos pasos
¿Para qué sirven los sahumerios?
Los sahumerios tienen la capacidad de alejar las energías negativas que se van percibiendo en el entorno. Los mismos fueron empleados durante rituales religiosos en el antiguo Egipto, Babilonia y Grecia con la finalidad de repeler espíritus malignos o cualquier forma de energía negativa que hubiese en el ambiente.
¿Cómo hacer sahumerios en casa?
Materiales
- Plantas aromáticas como romero, lavanda, menta, jazmín, albahaca (puedes elegir solo una o mezclarlas)
- Ramas de canela
- Vainilla
- Palo Santo
- Hilo cañamo
El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que tomar el palo santo, las ramas de canela, la vainilla y las plantas aromáticas que quieras y formar una especie de atado, el cual sujetarás con el hilo cáñamo. Procura que todos los materiales estén secos, ya que si se encuentran húmedos nunca se encenderán.
Consejos para encender un sahumerio:
- Debes encender los sahumerios con mucho cuidado, y siempre pasarlo por los rincones de la casa elegidos para limpiar.
- No dejes los sahumerios cerca de elementos de tela o que sean inflamables.
- Debes dejar al menos una ventana abierta para ventilar los espacios.
- Usa un soporte resistente al calor (porta sahumerios, recipiente de cerámica, arena, sal, etc.). Asegúrate de que esté bien firme y no haya riesgo de que caiga.
- El sahumerio debe arder por unos 5-10 segundos hasta que veas una llama estable. Luego se sopla esa llama y se apaga.
- Procura que el sahumerio se consuma lentamente y por completo, liberando su aroma.
- Las cenizas del sahumerio deben tirarse a la basura después de al menos 40 minutos, y asegurándote de que estén frías.