La definición de Claudio Úbeda, tras el triunfo de Boca: "Es un equipo que..."

Boca venció a Tigre por 2 a 0 en el Torneo Clausura y clasificó a los playoffs como primero de su grupo. El Xeneize atraviesa un gran momento luego de clasificar a la Copa Libertadores 2026 y vencer a River en el Superclásico la fecha pasada.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, conceptualizó al Boca que dirige y que atraviesa un gran presente
Luego de la victoria ante Tigre, el entrenador de Boca Claudio Úbeda, ponderó el trabajo colectivo del equipo en los últimas semanas en las que además cosechó cuatro victorias al hilo. "Es un equipo que está aprendiendo a ser serio. Sabemos cuándo podemos jugar, atacar, tomar riesgos y cuándo debemos ser precavidos y defendernos, la premisa es eso: ser inteligentes en cada etapa del partido, de saber cómo jugarlas y para mí es un crecimiento de ese lugar. En ese sentido se percibe un crecimiento: ganar cuatro partidos seguidos no es producto de la casualidad sino de una mejora contínua".
En ese apartado, Úbeda destacó la unidad del plantel y a Leandro Paredes como el promotor de la misma. "Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea (Paredes) a comer asado y eso hace bien, estamos contentos".
Al ser consultado sobre la asociación que Leandro Paredes hizo hace algunos días sobre él y Lionel Scaloni - DT de la Selección argentina-, Claudio Úbeda respondió: "Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera. Lionel (Scaloni) está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de él, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".
Sobre Paredes, autor de esa comparación entre ambos técnicos, el entrenador de Boca elogió: "No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable".
Boca terminó primero de su grupo y definirá todos los encuentros de local en la instanca de playoffs, factor fundamental para Úbeda: "Es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo. Mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros, nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos de local y da un plus".
El cruce de octavos de final del Xeneize hasta el momento sería ante Sarmiento de Junín, último de la Zona B.