La definición de Claudio Úbeda, tras el triunfo de Boca: "Es un equipo que..."

La comparación entre el DT de Boca y Scaloni

Al ser consultado sobre la asociación que Leandro Paredes hizo hace algunos días sobre él y Lionel Scaloni - DT de la Selección argentina-, Claudio Úbeda respondió: "Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera. Lionel (Scaloni) está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de él, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".

ubeda boca Claudio Úbeda valoró el crecimiento de Boca en las últimas fechas.

Sobre Paredes, autor de esa comparación entre ambos técnicos, el entrenador de Boca elogió: "No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable".

Los playoffs para Boca

Boca terminó primero de su grupo y definirá todos los encuentros de local en la instanca de playoffs, factor fundamental para Úbeda: "Es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo. Mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros, nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos de local y da un plus".

El cruce de octavos de final del Xeneize hasta el momento sería ante Sarmiento de Junín, último de la Zona B.