Alerta roja: viento con ráfagas de hasta 140 km/h llegan a esta provincia

Alerta roja

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta roja en la provincia de Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, las mayores intensidades se esperan cerca el medio día.

mapa_alertas - 2025-11-17T091843.218

Un alerta roja puede significar que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Este caso está reservado para situaciones muy particulares en donde la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico, por lo que esperamos que a este nivel de alerta surja en el 1 % de los casos o menos.