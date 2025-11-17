Alerta roja: viento con ráfagas de hasta 140 km/h llegan a esta provincia

Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta roja para la provincia debido a la llegada de vientos extremadamente peligrosos que representan un riesgo significativo para la población y la infraestructura. Esta advertencia de máximo nivel requiere atención inmediata y medidas de precaución estrictas.
Alerta roja
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta roja en la provincia de Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, las mayores intensidades se esperan cerca el medio día.
Un alerta roja puede significar que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Este caso está reservado para situaciones muy particulares en donde la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico, por lo que esperamos que a este nivel de alerta surja en el 1 % de los casos o menos.
Medidas de precaución
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte las medidas que se deben tomar para cuidarte de las fuertes ráfagas este lunes
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- No salgas y quedate en el interior de un lugar seguro.
- Alejate de carteles publicitarios, árboles o postes.
- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Ubicá las zonas seguras e identificá lugares a donde ir en caso de evacuación.
- Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.