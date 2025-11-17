Alerta por vientos extremos: alerta roja, naranja y amarilla este lunes 17 de noviembre

Alerta Naranja señala fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar significativamente las actividades habituales. Las zonas en este nivel experimentarán vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h.

Alerta Roja representa el nivel máximo de peligrosidad, indicando fenómenos meteorológicos extremos. Las provincias bajo este nivel enfrentarán vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h. Las mayores intensidades se esperan cerca del mediodía.

Medidas de precaución

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte las medidas que se deben tomar para cuidarte de las fuertes ráfagas este lunes

Viento en Mendoza 9 Tomá las medidas necesarias para cuidarte. Nicolás Ríos / Diario UNO