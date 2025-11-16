Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final con Boca y River y la clasificación a las copas

Del lado de River ya está confirmado que terminó sexto en el Grupo B y su rival será hasta ahora será Unión de Santa Fe (24 puntos y 7 de diferencia de gol) aunque todavía debe jugar con Belgrano (19 puntos) y si pierde sería superado por Central Córdoba (24 y 6) que terminaría siendo el rival de River.

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura hasta el momento

Boca vs. Sarmiento

Racing vs. Talleres

Unión vs. River

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Vélez vs. Argentinos Juniors

Riestra vs. Barracas Central

Lanús vs. Tigre

Rosario Central vs. Estudiantes

Este lunes hay cuatro partidos que pueden generar cambios.

La clasificación a las Copas

Copa Libertadores: Platense (campeón del Apertura); Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina); Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (por la tabla anual) y el campeón del Clausura. Si alguno de estos tres últimos sale campeón le deja un cupo a River, mientras que Lanús puede ganar una plaza extra si gana la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana: Por ahora van River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Si River o Lanús se meten en la Libertadores liberarían cupo para Barracas (tiene un partido menos y puede clasificarse), Independiente o Huracán (otro que juega este lunes).