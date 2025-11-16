Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final con Boca y River y la clasificación a las copas

Boca y River estarán entre los 16 equipos que definirán el Torneo Clausura y este lunes, cuando se complete la fecha, conocerán a sus rivales en los octavos de final.
Los xeneizes le ganaron a Tigre y aseguraron el primer puesto en el Grupo A, por lo que serán locales en todos los cruces hasta la final que se jugará el 6 de diciembre en Santiago del Estero.
El equipo de Claudio Úbeda, ya clasificado a la Copa Libertadores, iniciará los playoffs jugando en La Bombonera ante el 8vo del Grupo B que hasta el momento es Sarmiento de Junín (tiene 20 puntos y diferencia de gol -4) aunque Gimnasia La Plata (19 y -5) aún puede superarlo si le gana este lunes a Platense (ya eliminado) y escala al séptimo puesto superando a Talleres (21) que terminaría siendo el rival de Boca.
Del lado de River ya está confirmado que terminó sexto en el Grupo B y su rival será hasta ahora será Unión de Santa Fe (24 puntos y 7 de diferencia de gol) aunque todavía debe jugar con Belgrano (19 puntos) y si pierde sería superado por Central Córdoba (24 y 6) que terminaría siendo el rival de River.
Este lunes hay cuatro partidos que pueden generar cambios.
Copa Libertadores: Platense (campeón del Apertura); Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina); Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors (por la tabla anual) y el campeón del Clausura. Si alguno de estos tres últimos sale campeón le deja un cupo a River, mientras que Lanús puede ganar una plaza extra si gana la Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana: Por ahora van River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Si River o Lanús se meten en la Libertadores liberarían cupo para Barracas (tiene un partido menos y puede clasificarse), Independiente o Huracán (otro que juega este lunes).