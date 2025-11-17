Inicio Ovación Fútbol River Plate
Cuentas en River: por qué Boca podría ayudar al Millonario a meterse en la Libertadores

En caso de no ganar el Clausura, River apunta a clasificar al Repechaje de la Copa Libertadores

Por Carolina Quiroga
River apela a una mano de Boca para ir a la Libertadores en caso de no ganar el Clausura.

River continúa en caída libre en el final de este 2025 en el que no solo acumula tres partidos sin ganar en el Clausura (cuatro al hilo contando la eliminación por Copa Argentina en manos de Independiente Rivadavia) sino que tampoco ha logrado clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Millonario se encuentra hoy en puestos de Sudamericana y, en caso de no coronar en el Clausura, apela a la ayuda de otros equipos para meterse en zona de Repechaje del certamen, puesto con el que finalmente se quedó Argentinos Juniors por detrás de Rosario Central y Boca.

Boca clasificó primero de su zona a los playoffs del Torneo Clausura, Rosario Central hizo lo propio como líder mientras que Argentinos Juniors se metió en la quinta ubicación del grupo A. Los tres adquirieron posiciones que los beneficiarán en cuanto a las localías en las instancias definitorias del certamen, sobre todo los primeros dos.

Gallardo apunta a la zona de Repechaje de la Copa Libertadores.&nbsp;

River logró meterse a último momento en playoffs luego del empate ante Vélez en Liniers. Con una pobre actuación, el equipo de Marcelo despejó un problema sobre el cierre de esta temporada

Por qué Boca puede ayudar a River a meterse en la Libertadores

En River, la primera opción de salir campeones para poder asegurarse por sí mismo su boleto a la Copa Libertadores 2026. En caso de no darse esta circunstancia, allí aparecen los equipso de los que depende el Millonario para poder sacar su boleto indirecto a la competencia internacional.

River empat&oacute; con V&eacute;lez y clasific&oacute; a los playoffs del Torneo Clausura.

Boca sería su aliado en este panorama dado que, si el Xeneize, Rosario Central o el Bicho salen campeones del Torneo Clausura liberarán cupo en la tabla anual y allí River podría acceder a zona de Repechaje.

