Cuentas en River: por qué Boca podría ayudar al Millonario a meterse en la Libertadores

Boca clasificó primero de su zona a los playoffs del Torneo Clausura, Rosario Central hizo lo propio como líder mientras que Argentinos Juniors se metió en la quinta ubicación del grupo A. Los tres adquirieron posiciones que los beneficiarán en cuanto a las localías en las instancias definitorias del certamen, sobre todo los primeros dos.

marcelo-gallardo-river Gallardo apunta a la zona de Repechaje de la Copa Libertadores.

River logró meterse a último momento en playoffs luego del empate ante Vélez en Liniers. Con una pobre actuación, el equipo de Marcelo despejó un problema sobre el cierre de esta temporada