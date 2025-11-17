Cuentas en River: por qué Boca podría ayudar al Millonario a meterse en la Libertadores

River continúa en caída libre en el final de este 2025 en el que no solo acumula tres partidos sin ganar en el Clausura (cuatro al hilo contando la eliminación por Copa Argentina en manos de Independiente Rivadavia) sino que tampoco ha logrado clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Millonario se encuentra hoy en puestos de Sudamericana y, en caso de no coronar en el Clausura, apela a la ayuda de otros equipos para meterse en zona de Repechaje del certamen, puesto con el que finalmente se quedó Argentinos Juniors por detrás de Rosario Central y Boca.