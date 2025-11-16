River igualó sin goles ante Vélez y complicó su clasificación a la Copa Libertadores

Por la última jornada de clasificación del Torneo Clausura, River visitó a Vélez en el Estadio José Amalfitani, con la obligación de ganar para poder seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, el partido finalizó sin goles.
El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo hacer pie en Liniers y llegó a su cuarto partido consecutivo sin marcar goles.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo accede a la siguiente fase de la mencionada competencia, en tanto que complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El primer tiempo de River fue malo. Si bien Gallardo optó por poner jugadores de buen pie como Quintero y Lencina, lo cierto es que el Millonario no pudo lastimar al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Por el contrario, Vélez sí tuvo chances de abrir el marcador.
River tuvo su dominio en los primeros 20', cuando desperdició situaciones en los pies de Driussi y Salas, esta uúltima en un centro que nadie llegó a conectar. Luego de esto, el trámite del cotejo fue de la "V azulada".
Una de las malas noticias que tuvo que lamentar Gallardo fue la lesión de Nahuel Bustos, quien salió acusando un dolor en su gemelo derecho. En su lugar, hizo su debut absoluto en primera el lateral de la reserva, Agustín Obregón.
La más clara del conjunto local fue un lindo zurdazo de Maher Carrizo, el mejor jugador del primer tiempo, que obtuvo una gran respuesta a mano cambiada de Franco Armani. El empate en los primeros 45' fue justo, pero la realidad es que River necesitaba cambiar la cara y rápido.
Pero en la segunda parte las respuestas no llegaron. Gallardo intentó realizar modificaciones, pero River se mostró lento, apagado, y poco pudo hacer para incomodar a Tomás Marchiori. Apenas pudo hacerlo con un remate de media distancia de otro juvenil ingresado, Acosta.
Armani salvó a River con una notable atajada, y luego fue Tomás Cavanagh el que se perdió la apertura del marcador para Vélez, prácticamente con el arco libre.
En un partido chato, no hubo tiempo para mucho más. River dejó pasar un partido clave y cada vez acorta más sus chances para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Para hacerlo, todos los caminos parecen conducir a la obtención del Torneo Clausura.