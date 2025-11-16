River igualó sin goles ante Vélez y complicó su clasificación a la Copa Libertadores

River tuvo su dominio en los primeros 20', cuando desperdició situaciones en los pies de Driussi y Salas, esta uúltima en un centro que nadie llegó a conectar. Luego de esto, el trámite del cotejo fue de la "V azulada".

Una de las malas noticias que tuvo que lamentar Gallardo fue la lesión de Nahuel Bustos, quien salió acusando un dolor en su gemelo derecho. En su lugar, hizo su debut absoluto en primera el lateral de la reserva, Agustín Obregón.

river, velez, torneo clausura River acorta posibilidades para clasificar a la Copa Libertadores.

La más clara del conjunto local fue un lindo zurdazo de Maher Carrizo, el mejor jugador del primer tiempo, que obtuvo una gran respuesta a mano cambiada de Franco Armani. El empate en los primeros 45' fue justo, pero la realidad es que River necesitaba cambiar la cara y rápido.

River acorta sus chances de clasificación a la Copa Libertadores

Pero en la segunda parte las respuestas no llegaron. Gallardo intentó realizar modificaciones, pero River se mostró lento, apagado, y poco pudo hacer para incomodar a Tomás Marchiori. Apenas pudo hacerlo con un remate de media distancia de otro juvenil ingresado, Acosta.

Armani salvó a River con una notable atajada, y luego fue Tomás Cavanagh el que se perdió la apertura del marcador para Vélez, prácticamente con el arco libre.

En un partido chato, no hubo tiempo para mucho más. River dejó pasar un partido clave y cada vez acorta más sus chances para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Para hacerlo, todos los caminos parecen conducir a la obtención del Torneo Clausura.