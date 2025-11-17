Cáncer de pulmón: alertan sobre el aumento de casos de la enfermedad en Argentina.

En ese sentido, las proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), indican que los casos de cáncer de pulmón en el país podrían aumentar casi un 80% hacia 2050, una cifra que refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, el acceso equitativo al tratamiento y la detección temprana.

Salud cáncer placa Los especialistas resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de pulmón. Foto gentileza abc.es

Esta enfermedad no tiene una única causa, aunque el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo y se estima que el 80% de los casos está asociado al consumo de tabaco o a la exposición al humo pasivo. Está científicamente comprobado que el cigarrillo contiene decenas de sustancias cancerígenas capaces de dañar las células pulmonares y provocar su transformación en células malignas.

Pero también la enfermedad puede desarrollarse en personas que nunca presentaron el hábito de fumar. En esos casos, tiene que ver con la exposición al radón, un gas natural que puede acumularse en viviendas con poca ventilación; el asbesto, material antes usado en techos y cañerías cuyo riesgo persiste en construcciones antiguas, los gases diésel y la contaminación urbana, que liberan partículas microscópicas dañinas. A estas cusas se le pueden sumar los factores genéticos, que pueden aumentar la predisposición incluso en ausencia de otros riesgos.

“Aunque el tabaquismo sigue siendo el principal responsable, el cáncer de pulmón también afecta a personas no fumadoras. Por eso es importante no estigmatizar y promover la consulta médica ante síntomas persistentes como tos crónica o dificultad para respirar”, indicó Gabriela Bugarín (M.N. 71.988), directora médica de Oncología de MSD Argentina.

Cáncer de pulmón: signos y síntomas

El cáncer de pulmón, en sus etapas iniciales, puede no presentar síntomas, lo que explica que muchos casos se diagnostiquen en fases avanzadas, aunque existen señales que pueden indicar una alerta temprana y motivar una consulta médica.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos persistente o que empeora con el tiempo, la presencia de sangre en la flema, el dolor torácico que aumenta al respirar profundo o toser, la ronquera y la dificultad para respirar. En algunos casos pueden aparecer la pérdida de peso o de apetito sin causa aparente, cansancio extremo y episodios repetidos de bronquitis o neumonía.

“Sabemos que el cáncer de pulmón muchas veces no produce síntomas hasta estadios tardíos. Por eso, recurrir a herramientas de diagnóstico como el tamizaje es clave para detectarlo a tiempo, especialmente en personas con factores de riesgo o antecedentes de exposición al tabaco”, explicó Bugarín.

Cáncer de pulmón: detectarlo antes para vivir más y mejor

El tamizaje del cáncer de pulmón es una estrategia en expansión en el mundo y una herramienta fundamental para reducir la mortalidad. Su objetivo predominante es diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y hasta curativo.

Dentro de esta sencilla prueba para detectar la enfermedad, la herramienta más utilizada es la tomografía computada de baja dosis (TCBD), un estudio rápido, sin dolor y de alta precisión que permite detectar lesiones pulmonares muy pequeñas, incluso en los momentos previos de que aparezcan síntomas.

Salud cáncer tos La tos intensa en fumadores o ex fumadores puede ser un síntoma de presentar cáncer de pulmón. Foto gentileza a24.com

El Consenso Nacional sobre Tamizaje de Cáncer de Pulmón en Argentina, recomienda realizar este estudio una vez por año en personas de 55 a 74 años con alto riesgo, es decir fumadores o ex fumadores con un consumo acumulado de al menos 30 paquetes al año, que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años y que además no presenten enfermedades graves.

“El tamizaje debe ir acompañado de programas para dejar de fumar y de una evaluación del riesgo cardiovascular porque ambas medidas potencian su impacto positivo y contribuyen a un abordaje integral de la salud pulmonar. No se trata solo de detectar la enfermedad de antemano, sino también de reducir los factores que la causan y mejorar la salud general de los pacientes”, explicó Bugarín.

Diversos estudios médicos demostraron que este tipo de control puede reducir la mortalidad por cáncer de pulmón hasta en un 20% y que el diagnóstico precoz no solo permite mejorar la calidad de vida de las personas, sino que además reduce los costos del sistema sanitario, dado que tratar la enfermedad en etapas avanzadas puede ser hasta diez veces más costoso.

Cáncer de pulmón: su impacto económico

Además de su impacto en la salud, el cáncer de pulmón tiene consecuencias económicas significativas para los pacientes y sus familias, que en muchos casos deben afrontar los gastos de los tratamientos.

Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) realizado en hospitales públicos de Buenos Aires y La Plata, reveló que casi la mitad (48%) de los pacientes diagnosticados vio reducidos sus ingresos a causa de la enfermedad, mientras que un 16% de los afectados perdió su empleo y más de dos tercios (68%) sufrió “toxicidad financiera”, es decir, hacer frente a gastos que superaron su capacidad económica.

"Detrás de cada diagnóstico hay un impacto profundo que no solo afecta la salud del paciente, sino también la estabilidad económica y emocional de su entorno familiar", explicaron. Por ello, como bien analiza el estudio, los países deben mejorar sus políticas de prevención y permitirle a quienes puedan presentar la enfermedad acceder a los servicios de atención médica como el acceso a la salud.

Salud cáncer quimio La quimioterapia es el tratamiento más efectivo en los pacientes que presentan cáncer de pulmón en estado avanzado. Foto gentileza lavanguardia.com

El fortalecimiento de la prevención y el diagnóstico precoz claramente pueden salvar vidas, pero además reducir el impacto económico y social que la afección genera tanto en los hogares de los pacientes como en el sistema sanitario.

En el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, los especialistas coinciden en que la lucha contra esta enfermedad no solo depende de los avances médicos, sino también de la concientización y la detección temprana. En ese sentido, se recomienda promover el tamizaje y reforzar las políticas de prevención, que representan pasos esenciales para evitar que el aumento proyectado de casos se convierta en una realidad.