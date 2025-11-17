El plan de la DGE para terminar la secundaria y al mismo tiempo estudiar una carrera con validez nacional

estudiar La iniciativa de la DGE para terminar la secundaria y, a la vez, formarse para trabajar. Imagen ilustrativa.

Enfoque integrado con contenidos de secundario con aprendizajes concretos en oficios

El funcionamiento de los CEPAS se organizará a partir de una reestructuración de recursos existentes. Las nuevas instituciones se montarán sobre la estructura de los actuales Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS), aprovechando sus equipos docentes, y sumarán la infraestructura y equipamiento de los Centros de Capacitación para el Trabajo y Formación Profesional (CCT/FP), con el fin de desarrollar los trayectos formativos.

La propuesta se caracteriza por un enfoque integrado que articula contenidos del nivel secundario con aprendizajes concretos en oficios, una dinámica que permitirá mayor vinculación con el mercado laboral. Además, la oferta será flexible: los diseños curriculares podrán ajustarse según las demandas de cada sector, y los cargos docentes se asignarán bajo la modalidad de “proyecto” para facilitar la adaptación.

Finalmente, de acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial de la provincia, la DGE dispuso la inscripción de los CEPAS en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP) del INET, lo que garantiza que tanto los títulos de nivel secundario como las certificaciones profesionales cuenten con validez nacional.