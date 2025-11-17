Nigeria se quedó sin Mundial: la insólita excusa de su DT y el dato que beneficia a la Selección argentina

Nigeria se quedó sin Mundial 2026 porque cayó contra la República Democrática del Congo por penales y el entrenador verde no se bancó lo sucedido al punto que fue a buscar a su colega para acusarlo de una despreciable y polémica acción.
Nigeria cayó por penales contra RD Congo y su entrenador relizó una acusación llamativa; además, hay un dato que beneficia a la Selección argentina
La Selección nigeriana se había transformado en una especia de clásico para la Selección argentina porque se enfrentaron en tres oportunidades consecutivas: 2010, 2014 y 2018; sin embargo en 2022 se quedaron fuera y ahora se volvió a repetir la situación.
En el tiempo regular el encuentro salió empatado por 1 a 1 y todo tuvo que definirse desde los tiros del punto de penal cuando comenzó la polémica. Es que cuando se concretó la derrota el entrenador Eric Chelle encaró directamente a los integrantes del cuerpo rival y los acusó de relizar rituales vudú.
El técnico aseguró cuando se estaban realizando lo penales un integrante del Congo arrojó un líquido que, según él, forma parte de un ritual de vudú: "Durante toda la tanda de penales, una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que me puse muy nervioso".
En los penales la República Democrática del Congo se impuso 4 a 3 tras el empate en el tiempo reglamentario y fue el arquero que clasificó al encuentro final del Repechaje, Lionel Mpasi-Nzau, quien contuvo dos penales.
El mundo del fútbol tiene miles de estadísticas que permiten soñar. Y por más que se trata de datos que no están relacionados entre sí los fanáticos del deporte más lindo de todos siempre buscan puntos en común en las alegrías más importantes que la Selección argentina nos regala.
Es así que tras conocerse la eliminación de Nigeria en su lucha por jugar el Repechaje y quedarse sin Mundial 2026 salió a la luz un punto en común en las tres copas del mundo que tiene el combinado nacional en su haber: los nigerianos no clasificaron en ningún Mundial que la Selección argentina ganó.
Es así que Nigería no clasificó a la edición de 1978, ni 1986 ni tampoco en 2022; sin embargo, las estadísticas también indican que no ha clasificado en otras tantas oportunidades: 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981 ni 1989.