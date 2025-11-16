Los Pumas cambiaron a tiempo y se consolidaron en el ranking antes del sorteo del Mundial de Rugby 2027

"No se puede dividir un partido en dos tiempos, creo que son 80 minutos o lo que dure. Hay decisiones estratégicas de los entrenadores, pero nosotros confiamos en todo el plantel y el trabajo de los cambios es traer esa energía. Y creo que fue espectacular, pero también muchas cosas que pasan cuando entran los suplentes, son gracias al trabajo que hacen los que arrancaron el partido para ir picando esa piedra, como decimos. Obviamente estoy feliz de cómo entraron y muy orgulloso del equipo, no solamente de los 23, sino de todos los que hacemos un laburo enorme para que el equipo sea lo más importante" (Julián Montoya). "No se puede dividir un partido en dos tiempos, creo que son 80 minutos o lo que dure. Hay decisiones estratégicas de los entrenadores, pero nosotros confiamos en todo el plantel y el trabajo de los cambios es traer esa energía. Y creo que fue espectacular, pero también muchas cosas que pasan cuando entran los suplentes, son gracias al trabajo que hacen los que arrancaron el partido para ir picando esa piedra, como decimos. Obviamente estoy feliz de cómo entraron y muy orgulloso del equipo, no solamente de los 23, sino de todos los que hacemos un laburo enorme para que el equipo sea lo más importante" (Julián Montoya).

Los Pumas cambiaron y lograron una remontada épica

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria en la primera línea, Pablo Matera como octavo y de la pareja de medios cordobesa Moyano-Santiago Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto en los puntos de contacto y una conducción más precisa.

matera 1

La respuesta apareció con una ráfaga de 5 tries en 22 minutos que sumados a 4 conversiones de Carreras conformaron el resultado final para Los Pumas que ahora apuntarán al cierre ante Inglaterra el próximo domingo en Twickenham a las 13.10 hora argentina.

"Esto es un laburo de equipo, y no solamente los 15 o los 23, sino todo el trabajo en la semana y cómo nos preparamos. Somos tan buenos como lo es el grupo y el equipo, y creo que eso es lo que empuja y eleva la vara. Estamos muy contentos, hay un montón de cosas por corregir, pero ahora es el momento de disfrutar, recuperar bien y pensar en lo que viene", dijo el capitán Julián Montoya.

Los Pumas y el ranking pensando en el sorteo del Mundial 2027

Argentina se mantiene en el sexto puesto del ranking de World Rugby y hasta puede ser quinta si se dan algunos resultados el próximo fin de semana.

Los Pumas tienen 85.30 puntos y aparecen debajo de Sudáfrica (93,06); Nueva Zelanda (91,35); Irlanda (89,83); Inglaterra (88,06) y Francia (86,95), pero encima de Australia (81,69); Fiji (81,03); Escocia (80,22) e Italia (79,98).

Los 6 primeros serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial de Rugby 2027 que se llevará a cabo en Australia, el 3 de diciembre.