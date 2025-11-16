Los Pumas cambiaron a tiempo y se consolidaron en el ranking antes del sorteo del Mundial de Rugby 2027
Los Pumas dieron vuelta un partido de manera notable ante Escocia y el próximo domingo enfrentarán a Inglaterra para asegurarse de que estarán entre los 6 mejores del ranking de World Rugby cuando se lleve a cabo el sorteo del Mundial de Rugby 2027.
Por UNO
Los Pumas dieron vuelta un partido de manera notable, vencieron a Escocia en Edimburgo y el próximo domingo cerrarán la ventana de noviembre enfrentando a Inglaterra, en Twickenham, buscando asegurarse de que estarán entre los 6 mejores del ranking de World Rugby cuando se lleve a cabo el sorteo del Mundial de Rugby 2027.
Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, Los Pumas dieron vuelta un partido que perdían 21 a 0, ganaron 33 a 24 y rompieron una racha sin victorias en el mítico estadio de Murrayfield que arrastraban desde noviembre de 2009, cuando obtuvieron un trabajado triunfo por 9 a 6.
"En el primer tiempo hubo momentos en que no fuimos tan precisos, pero en otros estuvimos bajo presión y los manejamos muy bien. Y en el segundo tiempo, cuando tuvimos momentum, después del primer try, hubo muy buenas decisiones y mucha precisión para llevar a cabo el juego que más nos conviene o que más nos gusta. Sabíamos que iba a ser hasta el minuto 80, y fue así", analizó Felipe Contepomi quien hizo cinco modificaciones simultáneas a los 5' del segundo tiempo que cambiaron por completo la dinámica del partido.
"No se puede dividir un partido en dos tiempos, creo que son 80 minutos o lo que dure. Hay decisiones estratégicas de los entrenadores, pero nosotros confiamos en todo el plantel y el trabajo de los cambios es traer esa energía. Y creo que fue espectacular, pero también muchas cosas que pasan cuando entran los suplentes, son gracias al trabajo que hacen los que arrancaron el partido para ir picando esa piedra, como decimos. Obviamente estoy feliz de cómo entraron y muy orgulloso del equipo, no solamente de los 23, sino de todos los que hacemos un laburo enorme para que el equipo sea lo más importante" (Julián Montoya). "No se puede dividir un partido en dos tiempos, creo que son 80 minutos o lo que dure. Hay decisiones estratégicas de los entrenadores, pero nosotros confiamos en todo el plantel y el trabajo de los cambios es traer esa energía. Y creo que fue espectacular, pero también muchas cosas que pasan cuando entran los suplentes, son gracias al trabajo que hacen los que arrancaron el partido para ir picando esa piedra, como decimos. Obviamente estoy feliz de cómo entraron y muy orgulloso del equipo, no solamente de los 23, sino de todos los que hacemos un laburo enorme para que el equipo sea lo más importante" (Julián Montoya).
Los Pumas cambiaron y lograron una remontada épica
Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria en la primera línea, Pablo Matera como octavo y de la pareja de medios cordobesa Moyano-Santiago Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto en los puntos de contacto y una conducción más precisa.
La respuesta apareció con una ráfaga de 5 tries en 22 minutos que sumados a 4 conversiones de Carreras conformaron el resultado final para Los Pumas que ahora apuntarán al cierre ante Inglaterra el próximo domingo en Twickenham a las 13.10 hora argentina.
"Esto es un laburo de equipo, y no solamente los 15 o los 23, sino todo el trabajo en la semana y cómo nos preparamos. Somos tan buenos como lo es el grupo y el equipo, y creo que eso es lo que empuja y eleva la vara. Estamos muy contentos, hay un montón de cosas por corregir, pero ahora es el momento de disfrutar, recuperar bien y pensar en lo que viene", dijo el capitán Julián Montoya.
Los Pumas y el ranking pensando en el sorteo del Mundial 2027
Argentina se mantiene en el sexto puesto del ranking de World Rugby y hasta puede ser quinta si se dan algunos resultados el próximo fin de semana.
Los Pumas tienen 85.30 puntos y aparecen debajo de Sudáfrica (93,06); Nueva Zelanda (91,35); Irlanda (89,83); Inglaterra (88,06) y Francia (86,95), pero encima de Australia (81,69); Fiji (81,03); Escocia (80,22) e Italia (79,98).
Los 6 primeros serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial de Rugby 2027 que se llevará a cabo en Australia, el 3 de diciembre.