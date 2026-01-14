Zeballos perdió un penal sobre el final y Boca igualó sin goles ante Millonarios en La Bombonera

Con el correr de los minutos, el dueño de casa siguió agigantando su supremacía en el verde césped, pero sin poder romper el cero en el marcador. Un remate de Ander Herrera, un centro de Brian Aguirre que Miguel Merentiel no llegó a conectar y un mano a mano del mismo Aguirre fueron las más claras antes de la primera media hora de juego.

El exjugador de Newell's entró al área luego de una gran jugada colectiva entre Paredes, Merentiel y Herrera. Cuando se disponía a definir mano a mano ante el arquero rival, fue interceptado por un defensor.

Ya en tiempo de descuento, Boca volvió a estar cerca del gol. Un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes se robó el "¡Uhh!" de todos los presentes en La Bombonera. El campeón del mundo abrió el botín de su pie derecho y la pelota se fue cerca del ángulo superior izquierdo de Guillermo De Amores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011572257487794406&partner=&hide_thread=false ALGUNOS LO GRITARON... ¡Paredes casi mete un golazo espectacular de tiro libre ante Millonarios!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JybXXufaLg — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2026

El Changuito Zeballos falló un penal sobre el final

El complemento comenzó con la misma tónica que había finalizado la primera etapa. Boca dominando, Millonarios metido en su campo y el marcador sin alterarse. Aguirre encaró por derecha y, antes de llegar a la altura del área, envió un centro al punto penal.

Miguel Merentiel, a la carrera, se anticipó a sus rivales y terminó definiendo con su pie izquierdo. La pelota picó antes de entrar al área chica y terminó yéndose por encima del travesaño a los 11 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011588564954292496&partner=&hide_thread=false ¡NO FUE LA TARDE DEL CHANGO! ¡DE AMORES LE ATAJÓ EL PENAL A ZEBALLOS EN LA BOMBONERA!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ObuaMUJbi9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2026

Antes de la media hora, la Bestia volvió a tener el gol en su pie zurdo. Tras recibir en la medialuna del área del Changuito Zeballos, el uruguayo ingresó al área y terminó estrellando la pelota en el travesaño.

Pese a contar con el dominio de la pelota y jugar en campo rival, Boca no pudo plasmar su supremacía en el marcador. Para graficar lo que fue la jornada para el equipo de Claudio Úbeda, llegó la más clara de la noche.

Boca Millonarios Paredes y Falcao, capitanes de los equipos, recibieron un trofeo para cada institución tras la igualdad.

Jorge Arias, defensor del elenco colombiano, cometió un penal que Zeballos no dudó en hacerse cargo. El futbolista, que terminó el 2025 siendo una de las figuras del equipo, remató de forma anunciada y Guillermo De Amores ahogó el grito de gol.