La dirección de Contingencias Climáticas dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero y el extendido hasta el lunes 19 de enero. El informe del tiempo arrojó que Mendoza presentará condiciones mayormente calurosas, con nubosidad variable, vientos moderados y tormentas aisladas en distintos momentos. En cordillera se esperan períodos de inestabilidad y precipitaciones.
El pronóstico del tiempo para Mendoza confirmó la continuidad del calor y tormentas para este jueves
Este jueves ingresa un frente frío que hará descender muy poco la máxima. Tormentas aisladas hacia la noche
El jueves 15 se espera una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Habrá vientos moderados a algo fuertes del sector sur y tormentas durante la madrugada. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 22°C.
Para el viernes 16, el tiempo se presentará caluroso y con poca nubosidad. No se prevén tormentas, con vientos moderados del noreste. La temperatura máxima será de 35°C, mientras que la mínima descenderá a 19°C.
Cómo seguirá el pronóstico del tiempo el fin de semana
El sábado 17 continuará el calor, con nubosidad variable y condiciones inestables. Se esperan tormentas aisladas hacia la noche. La máxima rondará los 33°C y la mínima los 22°C.
Durante el domingo 18, el tiempo seguirá caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur. No se descartan precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima será de 33°C y la mínima de 20°C.
Finalmente, el lunes 19 se presentará caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 34°C y la mínima será de 19°C