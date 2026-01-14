El pronóstico del tiempo para Mendoza confirmó la continuidad del calor y tormentas para este jueves

El jueves 15 se espera una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Habrá vientos moderados a algo fuertes del sector sur y tormentas durante la madrugada. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 22°C.

Para el viernes 16, el tiempo se presentará caluroso y con poca nubosidad. No se prevén tormentas, con vientos moderados del noreste. La temperatura máxima será de 35°C, mientras que la mínima descenderá a 19°C.