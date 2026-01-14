Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo para Mendoza confirmó la continuidad del calor y tormentas para este jueves

Este jueves ingresa un frente frío que hará descender muy poco la máxima. Tormentas aisladas hacia la noche

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
No afloja el calor agobiante en Mendoza. 

No afloja el calor agobiante en Mendoza. 

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La dirección de Contingencias Climáticas dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero y el extendido hasta el lunes 19 de enero. El informe del tiempo arrojó que Mendoza presentará condiciones mayormente calurosas, con nubosidad variable, vientos moderados y tormentas aisladas en distintos momentos. En cordillera se esperan períodos de inestabilidad y precipitaciones.

El jueves 15 se espera una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Habrá vientos moderados a algo fuertes del sector sur y tormentas durante la madrugada. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 22°C.

Para el viernes 16, el tiempo se presentará caluroso y con poca nubosidad. No se prevén tormentas, con vientos moderados del noreste. La temperatura máxima será de 35°C, mientras que la mínima descenderá a 19°C.

Momento para refrescarse por el calor. Foto Axel Lloret.
Los mendocinos buscan ejercitarse, a pesar del calor extenuante, y se refrescan con bebederos o fuentes de agua disponibles.

Los mendocinos buscan ejercitarse, a pesar del calor extenuante, y se refrescan con bebederos o fuentes de agua disponibles.

Cómo seguirá el pronóstico del tiempo el fin de semana

El sábado 17 continuará el calor, con nubosidad variable y condiciones inestables. Se esperan tormentas aisladas hacia la noche. La máxima rondará los 33°C y la mínima los 22°C.

Durante el domingo 18, el tiempo seguirá caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur. No se descartan precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima será de 33°C y la mínima de 20°C.

Finalmente, el lunes 19 se presentará caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 34°C y la mínima será de 19°C

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar