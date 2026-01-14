Inicio Ovación Fútbol Alejandro Garnacho
El doblete de Garnacho que ilusiona a todo Chelsea con la remontada ante Arsenal en la Carabao Cup

Poco más de media hora en cancha le bastó a Alejandro Garnacho para convertir un doblete e ilusionar a Chelsea con la remontada en la revancha

Fabián Salamone
Alejandro Garnacho fue la figura de Chelsea.

Alejandro Garnacho, con un doblete, le dio vida a un Chelsea que parecía prácticamente eliminado tras dos errores de Robert Sánchez y un golazo de Martín Zubimendi. Los Blues cayeron 3-2 en condición de local ante Arsenal por la semifinal de ida de la Carabao Cup y se ilusionan con poder revertir la serie en el Emirates Stadium, dentro de tres semanas.

El Bichito, que sueña con ser convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, saltó al campo de jugo a los ocho minutos del complemento en lugar del español Marc Guiu. En una de sus primeras intervenciones, anotó su nombre entre los goleadores de la jornada. El segundo llegó cerca del final, para darle vida a sus hinchas de cara a la revancha.

Alejandro Garnacho convirtió un doblete y le dio vida al Chelsea.

Chelsea perdió ante Arsenal en condición de local

Fue una noche de pesadilla para el arquero Robert Sánchez. El arquero del dueño de casa cometió dos errores cruciales en los dos primeros goles del Gunners pero, a su vez, también fue clave para evitar que el marcador sea aún mayor cuando su equipo se encontraba 1-3.

Arsenal, que tiene a Gabriel Heinze como integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta, pegó en los momentos justos. A los siete minutos de juego Ben White abrió el marcador y, a los cuatro del complemento, amplió su ventaja de la mano de Gyökeres.

Cuando el panorama era oscuro para Chelsea, apareció Alejandro Garnacho. El Bichito saltó al campo de juego a los 8' de la segunda etapa. Cuatro minutos más tarde, es decir a los 12, anotó el descuento.

Un centro de Pedro Neto desde la derecha encontró al hombre de la Selección argentina esperando en el segundo palo. Tras recibir, la dejó picar y remató de derecha para esperanzar a su equipo con la remontada.

El dueño de casa no supo aprovechar su envión anímico y terminó sufriendo en su propio arco. Tras una buena maniobra individual en los metros finales, Zubimendi definió pegado al palo para decretar el 3-1 de Arsenal a falta de 20 minutos para el pitazo final.

Cerca del final, nuevamente Garnacho le dio esperanza al Chelsea. Un córner desde la derecha fue rechazado por un defensor de la visita. La pelota, a la altura del punto penal le quedó a él. El Bichito definió de primera y tras picar en el área chica, el balón terminó ingresando pegado al palo derecho de Kepa Arrizabalaga.

El próximo 3 de febrero, los Blues necesitará una remontada en casa de sus vecinos, pero no una tan difícil como la que se vislumbraba cuando el Arsenal plácidamente dominaba las acciones de juego y se encontraba 3-1 en ventaja.

