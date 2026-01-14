El doblete de Garnacho que ilusiona a todo Chelsea con la remontada ante Arsenal en la Carabao Cup

Arsenal, que tiene a Gabriel Heinze como integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta, pegó en los momentos justos. A los siete minutos de juego Ben White abrió el marcador y, a los cuatro del complemento, amplió su ventaja de la mano de Gyökeres.

Cuando el panorama era oscuro para Chelsea, apareció Alejandro Garnacho. El Bichito saltó al campo de juego a los 8' de la segunda etapa. Cuatro minutos más tarde, es decir a los 12, anotó el descuento.

Un centro de Pedro Neto desde la derecha encontró al hombre de la Selección argentina esperando en el segundo palo. Tras recibir, la dejó picar y remató de derecha para esperanzar a su equipo con la remontada.

El dueño de casa no supo aprovechar su envión anímico y terminó sufriendo en su propio arco. Tras una buena maniobra individual en los metros finales, Zubimendi definió pegado al palo para decretar el 3-1 de Arsenal a falta de 20 minutos para el pitazo final.

Embed - PARTIDAZO. Arsenal le ganó 3-2 al Chelsea. Garnacho anotó DOBLETE pero no ALCANZÓ | Carabao Cup

Cerca del final, nuevamente Garnacho le dio esperanza al Chelsea. Un córner desde la derecha fue rechazado por un defensor de la visita. La pelota, a la altura del punto penal le quedó a él. El Bichito definió de primera y tras picar en el área chica, el balón terminó ingresando pegado al palo derecho de Kepa Arrizabalaga.

El próximo 3 de febrero, los Blues necesitará una remontada en casa de sus vecinos, pero no una tan difícil como la que se vislumbraba cuando el Arsenal plácidamente dominaba las acciones de juego y se encontraba 3-1 en ventaja.