Nuevo estudio arroja un resultado revolucionario: la Luna no está "muerta"

La clave para esta datación residió en observar la interacción entre las crestas y los cráteres cercanos. Algunas de estas fallas atraviesan o deforman cráteres de impacto existentes, lo cual demuestra que el suelo se movió después de que el cráter ya estaba allí. Para la astronomía, esto representa una evidencia sólida de que el interior del satélite continuó enfriándose y contrayéndose, generando la tensión necesaria para romper la corteza mucho después de lo calculado.

Las fuerzas detrás de estas formaciones no solo provienen del enfriamiento interno del satélite. Los cambios orbitales y la atracción gravitacional de la Tierra también juegan un papel crucial, creando un "tira y afloja" que añade estrés a la corteza rígida lunar. Estas tensiones, sumadas a zonas débiles en los antiguos terrenos volcánicos, facilitaron la aparición de estas fracturas jóvenes sin necesidad de grandes eventos volcánicos nuevos.

Implicaciones para la exploración futura

La confirmación de que la Luna es un cuerpo geológicamente dinámico tiene consecuencias directas para las próximas misiones tripuladas. La existencia de fallas activas implica la posibilidad de sismos lunares o "moonquakes", un fenómeno que los instrumentos de las misiones Apollo detectaron pero que ahora cobra mayor relevancia. Los planificadores de misiones deberán tener en cuenta la ubicación de estas fallas al diseñar hábitats permanentes y bases de operaciones.

Para garantizar la seguridad de los astronautas y la integridad de las infraestructuras, los expertos recomiendan el uso de radares de penetración terrestre en futuras expediciones. Esta tecnología permitiría mapear las estructuras del subsuelo y evitar construir sobre zonas propensas a deslizamientos o sacudidas sísmicas. El satélite dejó de verse como una roca estática para comprenderse como un entorno con un pulso geológico lento pero real.