Estudio alerta sobre un peligro oculto de jugar demasiado al fútbol, y es peor para los defensores

La ciencia ha logrado establecer vínculos estadísticos alarmantes mediante el análisis de cerebros donados y registros médicos. Las cifras muestran que los ex profesionales tienen probabilidades significativamente mayores de morir a causa de patologías neurodegenerativas. Entre las enfermedades más frecuentes vinculadas a esta práctica deportiva se encuentran el Parkinson, la enfermedad de la neurona motora y el Alzheimer.

El mecanismo del daño silencioso

Sin aviso. Cuando el campeón Ortiz se disculpaba por un cabezazo previo, Floyd lo fulminó con este directo de derecha. Los deportes de contacto son objeto de estudio desde hace un siglo, y el daño que causan está documentado.

El deterioro no proviene necesariamente de conmociones cerebrales violentas o fracturas, sino de la acumulación de golpes "subconcusivos". Al cabecear, el cerebro se desplaza dentro del cráneo debido a la aceleración y desaceleración, lo que provoca estiramientos y torsiones en las fibras nerviosas conocidas como axones. Investigaciones mediante resonancias magnéticas han detectado alteraciones en la materia blanca y la corteza orbitofrontal, incluso en jugadores amateurs jóvenes que cabecean frecuentemente.

Frente a este escenario, diversas federaciones han comenzado a implementar medidas preventivas basándose en la evidencia médica. En el Reino Unido se eliminaron los cabezazos en las categorías infantiles y se limitaron durante los entrenamientos de planteles profesionales. El objetivo principal es reducir la exposición total a los impactos a lo largo de la carrera del deportista, intentando proteger su salud neurológica sin alterar la esencia del juego.