El libro que contiene solo 10 páginas pero nadie ha logrado terminar ni con todo el tiempo del mundo

El mundo sorprende cada vez más, pero desde tiempos antiguos hay objetos que nos dejan boquiabiertos hasta que se dan a conocer. En este sentido, Cent mille milliards de poèmes es uno de los libros más fascinantes de la historia de la literatura. Este parece breve, pero contiene más poemas de los que una persona podría leer en toda su vida y nadie lo ha terminado desde su publicación en 1961.
A simple vista, es un libro pequeño y engañosamente sencillo, con apenas 10 páginas. Sin embargo, nadie ha logrado terminarlo, ni siquiera en teoría. La razón es tan sorprendente como su autor: fue escrito por Raymond Queneau, un reconocido escritor y matemático francés, y es considerado uno de los mayores experimentos entre poesía y matemática.
Qué es Cent mille milliards de poèmes: el libro que nadie pudo terminar de leer
Publicado en 1961, este libro increíble consiste en 10 sonetos, cada uno impreso de una forma muy particular. Las páginas están cortadas en tiras horizontales, de modo que cada verso puede combinarse con los versos correspondientes de los otros sonetos. Esto básicamente permite que el lector arme poemas distintos simplemente cambiando el orden de las tiras, como si se tratara de una máquina poética.
Todo hasta allí es lindo, pero, ¿por qué nadie puede terminar de leer este libro? Pues cada soneto tiene 14 versos. Como para cada verso hay 10 opciones posibles, la cantidad total de combinaciones asciende a: 100.000.000.000.000 de poemas distintos, es decir, cien mil millones de millones.
Aunque una persona leyera un poema por minuto, sin detenerse jamás, necesitaría más de 190 millones de años para leerlos todos. Por eso, Cent mille milliards de poèmes es considerado un libro imposible de terminar.
Un matemático detrás de la poesía
Raymond Queneau no fue solo un poeta. También fue matemático y uno de los fundadores del grupo Oulipo, un movimiento literario que exploraba la creación a partir de reglas, estructuras y restricciones formales.
En esta obra, Queneau aplica un principio matemático simple, es que la combinatoria para crear una cantidad infinita de poesía potencial, mucho antes de la existencia de computadoras o inteligencia artificial. Muchos críticos definen Cent mille milliards de poèmes como un libro-juego, una máquina de escribir poemas, una obra de poesía interactiva o un antecedente de la literatura algorítmica.
A más de seis décadas de su publicación, el libro sigue siendo citado y claro ejemplo pionero de cómo la literatura puede dialogar con las matemáticas, el azar, la creatividad y la idea de infinitud. Además, demuestra que un libro no necesita cientos de páginas para ser inabarcable.