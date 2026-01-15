San Lorenzo, con 3 mendocinos, empezó el 2026 con una derrota frente a Cúcuta

San Lorenzo cayó por 1 a 0 ante Cúcuta Deportivo de Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata 2026, llevado a cabo en el estadio Luis Franzini de Montevideo.
San Lorenzo, con 3 mendocinos, cayó ante Cúcuta Deportivo de Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata 2026.
El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Luifer Hernández, a los 28 minutos del segundo tiempo, y sentenció el triunfo para los dirigidos por Nelson Flórez.
El sanrafaelino Gastón Hernández e Ignacio Perruzzi fueron titulares, mientras que Francisco Perruzzi remplazó a su hermano en el conjunto de Boedo, comandado por Damián Ayude, que atraviesa una fuerte crisis institucional y fue derrotado por un equipo cafetero que logró el ascenso a la Primera División del fútbol de su país tras cinco años.
San Lorenzo saltó al terreno de juego con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Nacho Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. Mientras tanto, en el segundo tiempo ingresaron: Fran Perruzzi, Juan Cruz Rattalino, Fabricio López, Nahuel Barrios, Agustin Ladstatter y los debutantes Franco Lorenzon, Alejo Córdoba y Nicolás Blanco.
El Ciclón volverá a jugar el sábado 17 en Uruguay ante Cerro Porteño y el viernes 23 a las 17.45 iniciará el Torneo Apertura ante Lanús, en el Nuevo Gasómetro.