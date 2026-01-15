San Lorenzo, con 3 mendocinos, empezó el 2026 con una derrota frente a Cúcuta

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Luifer Hernández, a los 28 minutos del segundo tiempo, y sentenció el triunfo para los dirigidos por Nelson Flórez.

perruzzi 1 Ignacio Perruzzi fue titular en el mediocampo de San Lorenzo.

El sanrafaelino Gastón Hernández e Ignacio Perruzzi fueron titulares, mientras que Francisco Perruzzi remplazó a su hermano en el conjunto de Boedo, comandado por Damián Ayude, que atraviesa una fuerte crisis institucional y fue derrotado por un equipo cafetero que logró el ascenso a la Primera División del fútbol de su país tras cinco años.