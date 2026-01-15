Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Amistoso de pretemporada

San Lorenzo, con 3 mendocinos, empezó el 2026 con una derrota frente a Cúcuta

San Lorenzo, con 3 mendocinos, cayó ante Cúcuta Deportivo de Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata 2026.

Francisco Perruzzi ingresó en la segunda parte y fue capitán.

San Lorenzo cayó por 1 a 0 ante Cúcuta Deportivo de Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata 2026, llevado a cabo en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Luifer Hernández, a los 28 minutos del segundo tiempo, y sentenció el triunfo para los dirigidos por Nelson Flórez.

Ignacio Perruzzi fue titular en el mediocampo de San Lorenzo.

El sanrafaelino Gastón Hernández e Ignacio Perruzzi fueron titulares, mientras que Francisco Perruzzi remplazó a su hermano en el conjunto de Boedo, comandado por Damián Ayude, que atraviesa una fuerte crisis institucional y fue derrotado por un equipo cafetero que logró el ascenso a la Primera División del fútbol de su país tras cinco años.

San Lorenzo saltó al terreno de juego con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Nacho Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. Mientras tanto, en el segundo tiempo ingresaron: Fran Perruzzi, Juan Cruz Rattalino, Fabricio López, Nahuel Barrios, Agustin Ladstatter y los debutantes Franco Lorenzon, Alejo Córdoba y Nicolás Blanco.

El Ciclón volverá a jugar el sábado 17 en Uruguay ante Cerro Porteño y el viernes 23 a las 17.45 iniciará el Torneo Apertura ante Lanús, en el Nuevo Gasómetro.

Lo que viene para los argentinos en la Serie Río de la Plata

  • 15/1 a las 18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán
  • 16/1 a las 18.15 Huracán vs. Deportivo Cúcuta
  • 16/1 a las 21 Montevideo Wanderers vs. Independiente
  • 17/1 a las 18 Defensor Sporting vs. Unión
  • 17/1 a las 20 San Lorenzo vs. Cerro Porteño
  • 17/1 a las 22 River vs. Peñarol
  • 20/1 a las 20 Miramar Misiones vs. Colón
  • 23/1 a las 20 Paysandú vs. Colón

