El corredor clave para la marina china donde Estados Unidos está reforzando su poder militar

Desde la perspectiva estadounidense, controlar o al menos vigilar de forma constante, esta vía significa poder detectar, seguir y eventualmente bloquear submarinos nucleares y grupos de portaaviones chinos antes de que alcancen aguas profundas. No es casual que en los últimos años Estados Unidos haya reforzado su cooperación militar con Filipinas, ampliando el acceso a bases cercanas al canal, ni que haya intensificado ejercicios navales con Japón y Australia en la zona.

canal de Bashi (2)

El corredor clave para China

China, por su parte, es plenamente consciente del valor estratégico del Bashi. Por eso, ha incrementado el tránsito de buques de guerra y submarinos a través del paso, en lo que define como ejercicios rutinarios, pero que en realidad buscan normalizar su presencia militar y reducir la capacidad de sorpresa de Estados Unidos. Cada cruce es también un mensaje político. China no acepta quedar encerrada dentro de su periferia marítima.

El problema es que esta competencia se desarrolla en un espacio extremadamente sensible. El canal está próximo a Taiwán, el punto más explosivo de la relación entre Washington y Pekín. En un escenario de crisis, el Bashi podría convertirse en un cuello de botella decisivo, donde un error de cálculo, un submarino detectado, un avión demasiado cerca, escale rápidamente.