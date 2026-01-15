Colocar una bolsa de té adentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las bolsas de té, sobre todo las recién usadas, pueden tener finalidades importantes en el mundo de la limpieza. Por ejemplo, puedes introducirlo adentro de los electrodomésticos para lograr beneficios en este sentido. Además, puedes hacer la infusión allí mismo.
Ante los costosos productos de limpieza, muchas son las personas que buscan elementos caseros para limpiar el microondas, y es aquí donde entra este truco.
Por qué recomiendan colocar una bolsa de té adentro del microondas
El té, especialmente el negro o verde, contiene taninos que absorben y neutralizan olores fuertes (pescado, grasa, etc.) sin enmascararlos con perfumes químicos, dejando un aroma limpio.
Por este motivo, se recomienda colocar una de estas bolsas usada para desodorizarlo, y eliminar los olores anteriormente mencionados, evitando tirar las bolsas de té.
Para realizar este truco de limpieza, debes utilizar una bolsa de té usada, ya que las nuevas pueden ser peligrosas ante la presencia de garpas metálicas y la posible liberación de químicos, que no solo alteran el sabor.
Como puedes ver, este es un truco casero de limpieza efectivo para neutralizar los olores adentro del microondas. ¿Estás listo para realizarlo en tu casa?
Cada cuánto tiempo se debe limpiar el microondas en casa
Debes limpiar tu microondas semanalmente para un buen mantenimiento, haciendo una limpieza profunda cada 15 días o una vez al mes, y lo cierto es que puedes tener en cuenta a este truco de limpieza.
Una rutina combina limpieza rápida diaria (un paño húmedo tras usarlo) y una desinfección semanal profunda, usando limón, vinagre y agua para aflojar la suciedad.
Debes limpiar rápidamente con un paño húmedo cualquier salpicadura para que no se seque. Más allá de la limpieza, adoptarás grandes beneficios, como la durabilidad y el cuidado del electrodoméstico.