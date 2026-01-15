Colocar una bolsa de té adentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por este motivo, se recomienda colocar una de estas bolsas usada para desodorizarlo, y eliminar los olores anteriormente mencionados, evitando tirar las bolsas de té.

Para realizar este truco de limpieza, debes utilizar una bolsa de té usada, ya que las nuevas pueden ser peligrosas ante la presencia de garpas metálicas y la posible liberación de químicos, que no solo alteran el sabor.

microondas saquito de té

Como puedes ver, este es un truco casero de limpieza efectivo para neutralizar los olores adentro del microondas. ¿Estás listo para realizarlo en tu casa?

Cada cuánto tiempo se debe limpiar el microondas en casa

Debes limpiar tu microondas semanalmente para un buen mantenimiento, haciendo una limpieza profunda cada 15 días o una vez al mes, y lo cierto es que puedes tener en cuenta a este truco de limpieza.

Una rutina combina limpieza rápida diaria (un paño húmedo tras usarlo) y una desinfección semanal profunda, usando limón, vinagre y agua para aflojar la suciedad.

Debes limpiar rápidamente con un paño húmedo cualquier salpicadura para que no se seque. Más allá de la limpieza, adoptarás grandes beneficios, como la durabilidad y el cuidado del electrodoméstico.