Inicio Sociedad
Trucazo casero

Colocar una bolsa de té adentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con una bolsa de té ya usada, puedes darle un gran beneficio a tu microondas. Descubre cuál y cómo usarlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con un saco de té, puedes llevar a cabo la limpieza de tu microondas.

Con un saco de té, puedes llevar a cabo la limpieza de tu microondas.

Las bolsas de , sobre todo las recién usadas, pueden tener finalidades importantes en el mundo de la limpieza. Por ejemplo, puedes introducirlo adentro de los electrodomésticos para lograr beneficios en este sentido. Además, puedes hacer la infusión allí mismo.

Ante los costosos productos de limpieza, muchas son las personas que buscan elementos caseros para limpiar el microondas, y es aquí donde entra este truco.

bolsas de te, mal olor.jpg
Las bolsas de t&eacute; pueden servirte para acabar con el mal olor.

Las bolsas de té pueden servirte para acabar con el mal olor.

Por qué recomiendan colocar una bolsa de té adentro del microondas

El , especialmente el negro o verde, contiene taninos que absorben y neutralizan olores fuertes (pescado, grasa, etc.) sin enmascararlos con perfumes químicos, dejando un aroma limpio.

Por este motivo, se recomienda colocar una de estas bolsas usada para desodorizarlo, y eliminar los olores anteriormente mencionados, evitando tirar las bolsas de .

Para realizar este truco de limpieza, debes utilizar una bolsa de usada, ya que las nuevas pueden ser peligrosas ante la presencia de garpas metálicas y la posible liberación de químicos, que no solo alteran el sabor.

microondas saquito de té

Como puedes ver, este es un truco casero de limpieza efectivo para neutralizar los olores adentro del microondas. ¿Estás listo para realizarlo en tu casa?

Cada cuánto tiempo se debe limpiar el microondas en casa

Debes limpiar tu microondas semanalmente para un buen mantenimiento, haciendo una limpieza profunda cada 15 días o una vez al mes, y lo cierto es que puedes tener en cuenta a este truco de limpieza.

Una rutina combina limpieza rápida diaria (un paño húmedo tras usarlo) y una desinfección semanal profunda, usando limón, vinagre y agua para aflojar la suciedad.

Debes limpiar rápidamente con un paño húmedo cualquier salpicadura para que no se seque. Más allá de la limpieza, adoptarás grandes beneficios, como la durabilidad y el cuidado del electrodoméstico.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar