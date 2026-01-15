El árbol de jade se convirtió en una de las plantas más solicitadas del mercado, y es que la suculenta es una mezcla perfecta de estética para decorar el interior de casa y una opción que necesita de muy pocos cuidados. Además, se trata de una opción que, durante la primavera y el verano, permite realizar una gran cantidad de tareas variadas sobre ella.
Por qué no hay que dejar mucho tiempo el árbol de jade bajo el sol en verano
Los expertos en jardinería revelaron los motivos por el cual no debemos dejar el árbol de jade bajo la luz directa del sol mucho tiempo en verano
Los expertos en jardinería aseguran que el verano es muy positivo para el árbol de jade, ya que la planta se desarrolla de otra manera gracias a las condiciones, pero también nos lleva a tener que profundizar los cuidados con la planta. Si bien recomiendan que le dé luz directa durante un tiempo, se conoció el motivo por el cual aconsejan que la suculenta no esté bajo la luz directa del sol mucho tiempo.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: por qué no debe estar bajo el sol mucho tiempo en verano
Los expertos en jardinería de Cultifort aconsejan constantemente a la gente sobre los cuidados que debemos que tener con el árbol de jade, y suman otras recomendaciones que tienen como objetivo, potenciar el crecimiento de la planta. Estos consejos en verano, se han vuelto una mina de oro para quienes cuentan con una suculenta.
Quienes más saben sobre el árbol de jade, aseguran que la planta debe pasar entre 4 y 6 horas al día bajo la luz directa del sol, pero al hacerlo debemos tener mucho cuidado porque puede ser contraproducente. Si la colocamos pasado el mediodía, corremos riesgo de que las hojas de la suculenta se quemen y se caigan, más aún en verano, cuando la luz solar es más fuerte.
La recomendación para la colocación del árbol de jade bajo la luz solar, asegura que debe hacerse antes del mediodía, aprovecha un sol que no es tan potente.
Si además, regamos el árbol de jade y la colocamos bajo el sol pasado el mediodía, corremos riesgo a que el agua se evapore de una manera más rápida, poniendo en riesgo la salud de la planta.