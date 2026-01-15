Por qué no hay que dejar mucho tiempo el árbol de jade bajo el sol en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (4)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué no debe estar bajo el sol mucho tiempo en verano

Los expertos en jardinería de Cultifort aconsejan constantemente a la gente sobre los cuidados que debemos que tener con el árbol de jade, y suman otras recomendaciones que tienen como objetivo, potenciar el crecimiento de la planta. Estos consejos en verano, se han vuelto una mina de oro para quienes cuentan con una suculenta.

arbol de jade (9)

Quienes más saben sobre el árbol de jade, aseguran que la planta debe pasar entre 4 y 6 horas al día bajo la luz directa del sol, pero al hacerlo debemos tener mucho cuidado porque puede ser contraproducente. Si la colocamos pasado el mediodía, corremos riesgo de que las hojas de la suculenta se quemen y se caigan, más aún en verano, cuando la luz solar es más fuerte.

La recomendación para la colocación del árbol de jade bajo la luz solar, asegura que debe hacerse antes del mediodía, aprovecha un sol que no es tan potente.

Si además, regamos el árbol de jade y la colocamos bajo el sol pasado el mediodía, corremos riesgo a que el agua se evapore de una manera más rápida, poniendo en riesgo la salud de la planta.