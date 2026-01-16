Sebastián Driussi: la salida de los referentes de River y la "misma exigencia" de la Sudamericana que la Libertadores

En medio de la recta final de la pretemporada en Punta del Este, Sebastián Driussi palpitó el 2026 que se le avecina aRiver. Un año en el que el equipo de Marcelo Gallardo no jugará Copa Libertadores pero sí Sudamericana, y tendrá la exigencia de volver a ser el Millonario arrollador (luego de un flojo 2025) que supo ser en la primera etapa del Muñeco en el club.
Sebastián Driussi remarcó que la exigencia de la pretemporada, en su primera etapa en San Martín de Los Andes y luego en Punta del Este, le vino bien dado que necesitaba recuperar su fortaleza física luego de un 2025 con varias lesiones. "Hicimos una gran pretemporada. En lo personal necesitaba, el año pasado no pude estar con el grupo. Trataremos de cerrarlo de la mejor manera el sábado", remarcó el delantero a ESPN. River bajará el telón de la pretemporada el próximo sábado 17 de enero ante Peñarol, en el Campus de Maldonado desde las 22.15, en el marco de la Serie Río de la Plata.
Sebastián Driussi reveló "el golpe" que significó la salida de referentes históricos de River
A fines del 2025, Marcelo Gallardo decidió dar un golpe de timón y darle salida a futbolistas históricos, de la época dorada de River, como Enzo Pérez, Nacho Fernández o Pity Martínez. La abrupta decisión del Muñeco fue impactante en el plantel y así lo definió Sebastián Driussi: "Fue un golpe muy duro por la trayectoria que tuvieron ellos en el club. Pero ahora quedaron referentes muy importantes, lo cual para nosotros es muy importante. Trataremos de seguir esa línea que dejaron ellos".
El entrenador de River decidió barajar y dar de nuevo y esta apuesta se ve reflejada según el ex Zenit de Rusia en la ardua pretemporada. "Es el Marcelo (Gallardo) que yo conozco, la persona que conocía desde hace mucho tiempo, con esa intensidad. Para nosotros es muy favorable que esté de esa manera y tratar de disfrutarlo".
Sudamericana sí, Libertadores no
En cuanto a las competencias que River tendrá que afrontar en este 2026 se encuentra la participación en la Copa Sudamericana, algo que no ocurría desde hace 11 años por la continuidad del Millonario en Copa Libertadores. Respecto a la participación en dicha competencia, Sebastián Driussi remarcó: "La exigencia es la misma. Hay que darle la misma importancia como lo estábamos haciendo en la Libertadores. La Sudamericana es casi lo mismo, así que trataremos de hacer lo mejor posible y cumplir los objetivos este año".