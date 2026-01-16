Sebastián Driussi: la salida de los referentes de River y la "misma exigencia" de la Sudamericana que la Libertadores

Sebastián Driussi remarcó que la exigencia de la pretemporada, en su primera etapa en San Martín de Los Andes y luego en Punta del Este, le vino bien dado que necesitaba recuperar su fortaleza física luego de un 2025 con varias lesiones. "Hicimos una gran pretemporada. En lo personal necesitaba, el año pasado no pude estar con el grupo. Trataremos de cerrarlo de la mejor manera el sábado", remarcó el delantero a ESPN. River bajará el telón de la pretemporada el próximo sábado 17 de enero ante Peñarol, en el Campus de Maldonado desde las 22.15, en el marco de la Serie Río de la Plata.

driussi pretemporada Sebastián Driussi y sus compañeros de River en la pretemporada.

Sebastián Driussi reveló "el golpe" que significó la salida de referentes históricos de River

A fines del 2025, Marcelo Gallardo decidió dar un golpe de timón y darle salida a futbolistas históricos, de la época dorada de River, como Enzo Pérez, Nacho Fernández o Pity Martínez. La abrupta decisión del Muñeco fue impactante en el plantel y así lo definió Sebastián Driussi: "Fue un golpe muy duro por la trayectoria que tuvieron ellos en el club. Pero ahora quedaron referentes muy importantes, lo cual para nosotros es muy importante. Trataremos de seguir esa línea que dejaron ellos".