Estudio determina una forma en la que los niños aprenden mejor matemática y se divierten

El Instituto HEDCO para la Práctica Educativa Basada en Evidencia revisó 18 investigaciones diferentes sobre este tema específico. El análisis se centró en estudiantes desde preescolar hasta segundo grado y evaluó cómo estas dinámicas afectaron habilidades básicas como el conteo, el reconocimiento de números y la comprensión de cantidades. Gena Nelson, profesora asociada de la Universidad de Oregón, señaló que las destrezas tempranas funcionan como un poderoso predictor del éxito académico futuro.

Beneficios del juego de mesa en la educación

juego de mesa Los juegos de mesa potencian la capacidad de aprender matemáticas de los niños.

Los datos arrojaron una estimación estadística concreta: existe un 76 por ciento de probabilidad de mejorar la aritmética al utilizar estos juegos lineales en comparación con no hacerlo. La aritmética implica la capacidad de entender y usar números en la vida cotidiana, como contar con precisión y saber que el número final representa un total. El estudio concluyó que estas sesiones breves mejoraron sustancialmente las bases educativas.

Los hallazgos resultaron útiles para maestros, padres y mentores que buscan recursos económicos y fáciles de implementar. El reporte mencionó ejemplos valiosos apoyados por la investigación, como "The Great Race" de la Universidad de Maryland, además de recursos de DREME Family Math. La investigadora Marah Sutherland destacó también la necesidad de adaptar la dificultad del juego de mesa a la preparación de cada niño, lo que generó respuestas sumamente positivas entre los padres que participaron de las pruebas con sus hijos.