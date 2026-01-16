Estudio determina una forma en la que los niños aprenden mejor matemática y se divierten

El aprendizaje de las matemáticas durante los primeros años resulta fundamental para el desempeño escolar posterior. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Oregón analizó cómo ciertas actividades lúdicas, presentes ya en muchos hogares, marcan una diferencia real en el desarrollo cognitivo. Los investigadores observaron que utilizar tableros numéricos con caminos rectos facilita la comprensión de conceptos abstractos y reduce el estrés asociado a los números.
La investigación destacó que sesiones breves de juego, incluso de diez minutos, bastaron para reforzar el aprendizaje temprano. Este hallazgo ofreció a las familias y a los educadores una herramienta accesible para que los niños ganaran confianza con las cifras. La clave del éxito residió en transformar la educación en una experiencia entretenida, alejándola de la sensación de trabajo obligatorio.
El estudio sobre el impacto de la linealidad
La mecánica de estos entretenimientos resulta simple pero muy efectiva para la mente infantil. Un juego de mesa que utiliza un camino recto con espacios numerados permite que el menor mueva una pieza paso a paso mientras cuenta en voz alta. Esta acción física conecta las cifras con el movimiento y el espacio, lo que ayuda a visualizar cómo aumentan las cantidades y cómo funciona el conteo en situaciones reales.
El Instituto HEDCO para la Práctica Educativa Basada en Evidencia revisó 18 investigaciones diferentes sobre este tema específico. El análisis se centró en estudiantes desde preescolar hasta segundo grado y evaluó cómo estas dinámicas afectaron habilidades básicas como el conteo, el reconocimiento de números y la comprensión de cantidades. Gena Nelson, profesora asociada de la Universidad de Oregón, señaló que las destrezas tempranas funcionan como un poderoso predictor del éxito académico futuro.
Beneficios del juego de mesa en la educación
Los datos arrojaron una estimación estadística concreta: existe un 76 por ciento de probabilidad de mejorar la aritmética al utilizar estos juegos lineales en comparación con no hacerlo. La aritmética implica la capacidad de entender y usar números en la vida cotidiana, como contar con precisión y saber que el número final representa un total. El estudio concluyó que estas sesiones breves mejoraron sustancialmente las bases educativas.
Los hallazgos resultaron útiles para maestros, padres y mentores que buscan recursos económicos y fáciles de implementar. El reporte mencionó ejemplos valiosos apoyados por la investigación, como "The Great Race" de la Universidad de Maryland, además de recursos de DREME Family Math. La investigadora Marah Sutherland destacó también la necesidad de adaptar la dificultad del juego de mesa a la preparación de cada niño, lo que generó respuestas sumamente positivas entre los padres que participaron de las pruebas con sus hijos.