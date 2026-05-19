Vórtices Viles: desapariciones inexplicables, portales y conspiraciones en 12 puntos del planeta Tierra

¿Qué son los Vórtices Viles?

El término "Vórtices Viles" nace de una teoría pseudocientífica propuesta por el biólogo y escritor escocés Ivan T. Sanderson en los años 1970. Tras años de recopilar reportes sobre incidentes inexplicables, Sanderson identificó 12 áreas geográficas alrededor del mundo donde, según sus investigaciones, ocurrían desapariciones de barcos y aviones, fallos electrónicos masivos y anomalías magnéticas con una frecuencia estadística "imposible".

Lo que más llama la atención de la teoría de Sanderson es su asombrosa precisión matemática. Lejos de ser puntos aleatorios, los vórtices siguen un patrón geográfico sumamente regular:

Distribución simétrica: Hay exactamente 5 vórtices en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur, y los 2 restantes corresponden a los Polos (Norte y Sur).

Hay exactamente 5 vórtices en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur, y los 2 restantes corresponden a los Polos (Norte y Sur). Coordenadas alineadas: Las 10 zonas continentales y oceánicas se encuentran situadas en las mismas latitudes ( 30° Norte y 30° Sur ) y están separadas entre sí por una longitud exacta de 72° .

Las 10 zonas continentales y oceánicas se encuentran situadas en las mismas latitudes ( ) y están separadas entre sí por una longitud exacta de . El Icosaedro Terrestre: Si se conectaran todos estos puntos con líneas imaginarias, formarían un icosaedro (un poliedro de 20 caras triangulares) que envuelve perfectamente al planeta Tierra.

Los 12 Vórtices más famosos y sus misterios

A lo largo de la historia, cada uno de estos nodos o vórtices ha acumulado un historial de incidentes que alimenta la leyenda de esta "red de misterio".

1. El Triángulo de las Bermudas (Océano Atlántico Norte)

Lo que se dice: Es el vórtice más famoso y el "padre" de la teoría. Se le atribuye la capacidad de tragar por completo barcos y aviones sin dejar rastro físico, además de provocar fallos electrónicos letales.

Es el vórtice más famoso y el "padre" de la teoría. Se le atribuye la capacidad de tragar por completo barcos y aviones sin dejar rastro físico, además de provocar fallos electrónicos letales. Fenómenos destacados: La desaparición del Vuelo 19 (1945), donde cinco aviones militares de EE. UU. se desvanecieron durante un entrenamiento. También resalta el caso del buque de carga USS Cyclops (1918), que desapareció con 306 pasajeros a bordo sin dejar jamás restos ni manchas de aceite en el agua.

triangulo de las bermudas

2. El Mar del Diablo / Triángulo del Dragón (Pacífico, Japón)

Lo que se dice: Una zona de altísima inestabilidad marina y desorientación. Es famoso porque en 1952 el propio gobierno japonés envió un buque científico para investigar el área y este también se esfumó con toda su tripulación.

3. El Valle del Indo / Mohenjo-Daro (Pakistán)

Lo que se dice:. Es el hogar de una de las civilizaciones antiguas más misteriosas del mundo. Los teóricos aseguran que el vórtice concentra una energía telúrica tan densa y destructiva que provocó el colapso repentino de esta cultura.

4. Los Megalitos de Argelia (Norte de África)

Lo que se dice: Ubicado en el desierto del Sahara (cerca de Timbuktú y las pinturas rupestres de Tassili n'Ajjer). Se le asocia con extrañas anomalías electromagnéticas en el desierto y misterios arqueológicos inexplicables.

5. Volcán Hamakua (Hawái)

Lo que se dice: Sanderson lo catalogaba como un nodo de "energía pura". Registra una gran cantidad de desapariciones de aeronaves ligeras, fallos de brújulas y avistamientos masivos de luces extrañas en el cielo.

mar de los sargazos

6. El Mar de los Sargazos (Atlántico)

Lo que se dice: Zona de aguas estancadas y corrientes muertas. Es célebre por las leyendas de barcos fantasma encontrados flotando a la deriva con las velas desplegadas pero completamente desiertos (como el caso del buque Rosalie en 1840).

7. Anomalía del Atlántico Sur (Cerca de Brasil/Argentina)

Lo que se dice: El único con base científica real, ya que el cinturón de radiación de la Tierra está más bajo aquí. Provoca fallos en los sistemas informáticos de aviones comerciales y satélites espaciales debido a la radiación cósmica.

8. Los Megalitos de Zimbabue (África Oriental)

Lo que se dice: Centrado en las ruinas de Gran Zimbabue. Se afirma que es un punto de interferencia donde las energías de la Tierra sabotean las telecomunicaciones y confunden los instrumentos de navegación aérea.

9. La Fosa de las Wharton (Océano Índico)

Lo que se dice: Una fosa marina sumamente profunda señalada por los teóricos como un "agujero negro" para la tecnología moderna. Se volvió tristemente célebre por ser la zona general donde desapareció el Vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014.

10. El Vórtice de la Isla de Pascua (Pacífico Sureste)

Lo que se dice: Además de registrar fallos espontáneos en los radares de los barcos modernos, la teoría sostiene que la misteriosa "energía" concentrada en este nodo fue la que permitió a la antigua civilización Rapa Nui mover los gigantescos Moáis.

islas de la lealtad

11. Las Islas de la Lealtad / Fosa de las Nuevas Hébridas (Pacífico Sudoeste)

Lo que se dice: Un vórtice acusado de provocar "distorsiones espaciales". El gran misterio de la zona ocurrió en 2012, cuando se descubrió que la Isla Sandy (que aparecía en los mapas desde 1876 en ese punto exacto) simplemente no existía; solo había mar profundo.

12. El Polo Norte y el Polo Sur (Los Polos Geográficos)

Lo que se dice: Los dos ejes centrales que anclan geométricamente a todos los demás vórtices. En el Norte, las brújulas se vuelven locas o apuntan al suelo; en el Sur, se habla de anomalías climáticas extremas imposibles y extraños incidentes militares (como la Operación Highjump en 1946).

¿Qué dice la ciencia de los Vórtices Viles?

A pesar de lo atractiva que resulta esta hipótesis para los amantes del misterio, la ciencia moderna ofrece explicaciones mucho más terrenales y lógicas para los sucesos ocurridos en estas coordenadas:

Corrientes oceánicas masivas: Gran parte de estos vórtices coinciden exactamente con regiones geográficas donde chocan grandes corrientes marinas cálidas y frías, generando condiciones dinámicas muy complejas.

Gran parte de estos vórtices coinciden exactamente con regiones geográficas donde chocan grandes corrientes marinas cálidas y frías, generando condiciones dinámicas muy complejas. Clima extremo: Son zonas climáticamente inestables, propensas al desarrollo de fenómenos severos como huracanes, tifones o tormentas repentinas.

Son zonas climáticamente inestables, propensas al desarrollo de fenómenos severos como huracanes, tifones o tormentas repentinas. Densidad de tráfico comercial: Lugares como el Triángulo de las Bermudas o las rutas del Atlántico Sur registran un tránsito masivo de barcos y aviones todos los días. Estadísticamente, es normal que ocurran más accidentes en las rutas más transitadas que en áreas desiertas del océano.