Taty Castellanos tuvo un partido con muchas emociones ante el Tottenham del Cuti Romero

La victoria es clave para el West Ham que rompió una racha de 10 partidos sin ganar, pero sigue en el puesto 18 de la Premier League con 17 puntos en 22 fechas (ganó 4, empató 5 y perdió 13 partidos) y acentuó la irregularidad del Tottenham que está en el puesto 14 con 27 unidades.

Manchester United, con Lisandro Martínez, ganó el clásico

El Manchester United, con Lisandro Martínez de titular, dio la sorpresa y le ganó 2-0 el clásico al City, en un encuentro que marcó el inicio de la fecha 22 de la Premier League.

Los goles los hicieron el camerunés Bryan Mbeumo y el danés Patrick Dorgu y gracias a este triunfo, el Manchester United pudo cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar y escala al menos momentáneamente a la cuarta posición con 35 puntos.

El Manchester City, por su parte, atraviesa una preocupante racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier (previamente había empatado con Sunderland, Chelsea y Brighton) y podría terminar la fecha a nueve puntos del líder Arsenal.

Además, Enzo Fernández y Garnacho fueron titulares en el triunfo 2-0 del Chelsea ante el Brentford y Alexis Mac Allister ingresó sobre el final en el 1-1 de Liverpool frente al Burnley.