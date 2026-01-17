Con un gol de Lautaro Martínez el Inter ganó de visitante y se afirmó en la cima de la Serie A

futbol-serie a-inter-udinese-gol-lautaro martinez (1)

¡POR FAVOR, LAUTARO, ESTÁS LOQUÍSIMO! ¡EL TORO HIZO LO QUE QUISO EN EL ÁREA DE UDINESE Y PUSO EL 1-0 PARA INTER EN LA #SerieAxESPN!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026

Lautaro Martínez dio una muestra de potencia al guapear dentro del área y ganarle a su marca, para acomodarse y colocar la pelota contra el palo del arquero.

A los 3' el Toro ya había avisado con una jugada similar al gol, luchando dentro del área, pero su remate se fue alto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2012554467346936132&partner=&hide_thread=false ¡INTER, MÁS LÍDER QUE NUNCA DE LA MANO DEL TORO!



Con gol de Lautaro Martínez, el conjunto nerazzurri le ganó 1-0 a Udinese por la fecha 21 de la #SerieAxESPN y, con un partido más, le saca 6 puntos de ventaja a Milan, su escolta en la tabla



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026

Martínez marcha como máximo goleador, con 11 conquistas en 21 encuentros jugados en la presente temporada. Lo sigue con 8 tantos (en 14 encuentros) el volante del Milan, el estadounidense Christian Pulisic.

La jornada sabatina de la 21ª ronda de la Serie A se completa con los duelos entre el Napoli y el Sassuolo, y Cagliari- Juventus.

El domingo (16.45 hora argentina), el escolta Milan buscará ganarle de local al Lecce para no perderle pisada a su vecino Inter.