Con un gol de Lautaro Martínez el Inter ganó de visitante y se afirmó en la cima de la Serie A

El goleador argentino Lautaro Martínez le dio el triunfo por la mínima diferencia al Inter frente al Udinese en la continuidad de la 21ª fecha de la Serie A

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lucha y gana. El Toro Lautaro Martínez aportó el solitario gol que le dio el triunfo al Inter en su visita al Udinese por la 

Con un gol del artillero argentino Lautaro Martínez, el Inter logró una buena victoria de visitante por la 21ª fecha de la primera división del fútbol italiano. El resultado fue 1 a 0 para los dirigidos por Cristian Chivu sobre el Udinese, equipo que navega a mitad de tabla.

La conquista que le dio el triunfo al Inter milanés fue obra del delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez, a los 20' del primer tiempo, con la asistencia de Pio Espósito.

Lautaro Martínez, torazo en rodeo ajeno

De esta forma el Nerazzurri se afirma en lo alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 49 unidades y le saca 6 unidades al Milan, que completa la fecha este domingo (16.45) frente al Lecce.

Lautaro Martínez dio una muestra de potencia al guapear dentro del área y ganarle a su marca, para acomodarse y colocar la pelota contra el palo del arquero.

A los 3' el Toro ya había avisado con una jugada similar al gol, luchando dentro del área, pero su remate se fue alto.

Martínez marcha como máximo goleador, con 11 conquistas en 21 encuentros jugados en la presente temporada. Lo sigue con 8 tantos (en 14 encuentros) el volante del Milan, el estadounidense Christian Pulisic.

La jornada sabatina de la 21ª ronda de la Serie A se completa con los duelos entre el Napoli y el Sassuolo, y Cagliari- Juventus.

El domingo (16.45 hora argentina), el escolta Milan buscará ganarle de local al Lecce para no perderle pisada a su vecino Inter.

