Con un gol de Lautaro Martínez el Inter ganó de visitante y se afirmó en la cima de la Serie A

Con un gol del artillero argentino Lautaro Martínez, el Inter logró una buena victoria de visitante por la 21ª fecha de la primera división del fútbol italiano. El resultado fue 1 a 0 para los dirigidos por Cristian Chivu sobre el Udinese, equipo que navega a mitad de tabla.
La conquista que le dio el triunfo al Inter milanés fue obra del delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez, a los 20' del primer tiempo, con la asistencia de Pio Espósito.
Lautaro Martínez, torazo en rodeo ajeno
De esta forma el Nerazzurri se afirma en lo alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 49 unidades y le saca 6 unidades al Milan, que completa la fecha este domingo (16.45) frente al Lecce.
Martínez marcha como máximo goleador, con 11 conquistas en 21 encuentros jugados en la presente temporada. Lo sigue con 8 tantos (en 14 encuentros) el volante del Milan, el estadounidense Christian Pulisic.
La jornada sabatina de la 21ª ronda de la Serie A se completa con los duelos entre el Napoli y el Sassuolo, y Cagliari- Juventus.
El domingo (16.45 hora argentina), el escolta Milan buscará ganarle de local al Lecce para no perderle pisada a su vecino Inter.