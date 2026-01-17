Leyenda vigente: Nasser Al Attiyah logró su sexto Rally Dakar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2012477344078843950&partner=&hide_thread=false Talent. Experience. Perseverance. A SIXTH Dakar win for Nasser Al Attiyah



Huge congratulations also to Fabian Lurquin on becoming a Dakar winner! #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BMdRjEHKGF — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

Nasser Al Attiyah y la leyenda del Zorro del desierto

El catarí supo manejar los tiempos y esperar su momento en esta competencia disputada en Arabia Saudita. Tomó la delantera en la etapa 10 para superar a Roma y a partir de allí fue dominando con cada vez más comodidad, para obtener su sexta consagración en la categoría luego de las de 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023.

Gracias a este nuevo título, Nasser Al-Attiyah se mete en el podio de los máximos campeones en la historia del Dakar (incluyendo todas las categorías), donde comparte el tercer lugar con el checo Karel Loprais (ganador en camiones en 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 y 2001). El segundo es el ruso Vladimir Chagin, con 7 victorias en Camiones.

Quien lidera esta estadística es el francés Stephan Peterhansel con 14 Rally Dakar ganados: 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998 en motos; y 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021 en coches.