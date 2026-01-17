Leyenda vigente: Nasser Al Attiyah logró su sexto Rally Dakar

El catarí Nasser Al Attiyah reafirmó su fama de ser uno de los mejores pilotos de rally del mundo. Este sábado logró en rabia saudita su sexta corona en el Rally Dakar en la principal categoría de autos, a bordo de su Dacia Sandrides.
Al-Attiyah mostró una faena inteligente y reguló su andar en la etapa 13ª -la última- donde finalizó 31°, pero le alcanzó para sacarle al español Nani Roma (Ford) casi 10 minutos de ventaja (9' 42'') y ganar la Clasificación General. El registro acumulado del qatarí fue de 48 horas, 56 minutos y 53 segundos (48h 56' 53''). El parcial lo ganó el sueco Mattias Ekström, cronometrando 46' 14'', y fue escolado por el francés Sébastien Loeb (+08''), y el sudafricano Henk Lategan (+13'').
El podio de la Clasificación General en Arabia Saudita lo completó Mattias Ekstrom, mientras que en cuarto y quinto lugar finalizaron los multicampeones de World Rally Championship, el francés Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) y el español Carlos Sainz (Ford).
El catarí supo manejar los tiempos y esperar su momento en esta competencia disputada en Arabia Saudita. Tomó la delantera en la etapa 10 para superar a Roma y a partir de allí fue dominando con cada vez más comodidad, para obtener su sexta consagración en la categoría luego de las de 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023.
Gracias a este nuevo título, Nasser Al-Attiyah se mete en el podio de los máximos campeones en la historia del Dakar (incluyendo todas las categorías), donde comparte el tercer lugar con el checo Karel Loprais (ganador en camiones en 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 y 2001). El segundo es el ruso Vladimir Chagin, con 7 victorias en Camiones.
Quien lidera esta estadística es el francés Stephan Peterhansel con 14 Rally Dakar ganados: 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998 en motos; y 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021 en coches.