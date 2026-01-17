Inicio Ovación Automovilismo Rally Dakar
Histórico: Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en la máxima categoría de motos

El salteño fue 2° en la última etapa y de esta manera se quedó con el Rally Dakar 2026 para Motos GP, quedando en segundo lugar al estadounidense Ricky Brabec

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Toda la aemisión del salteño Luciano Benavides que se quedó con la edición 2026 del Rally Dakar para la máxima categoría de motos.

En un final apasionante y definido en la última etapa del Rally Dakar 2026, el piloto argentino Luciano Benavides, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, entró en la historia grande al finalizar segundo en el parcial y superar en el clasificador general al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) por sólo dos segundos.

rautomovilismo-rally dakar-etapa 13-luciano benavides (1)
En la inmensidad del paisaje de Arabia Saudita, entre el desierto y el mar marcha el argentino Luciano Benavides rumbo a su gran triunfo en el Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides se impuso en el Rally Dakar en una lucha palmo a palmo

La última etapa se corrió en dos tramos y tuvo largada y llegada en la ciudad costera de Yanbu, Arabia Saudita. Allí ganó el joven piloto español Edgar Canet, compañero del salteño Luciano Benavides. Para el tramo especial cronometrado de 105 kilómetros empleó un tiempo de 49 minutos 03 segundos. Benavides arribó a 6 segundos, y tercero fue el también español Tosha Schareina (+47'').

La sumatoria total de tiempos dejó a Luciano Benavides primero y ganador de la edición 2026 del Rally Dakar, que registró 49 horas 00 minutos y 41 segundos, con una bonificación de 12' 09''. Ricky Brabec finalizó a apenas 02 segundos (bonificación de -19' 38''). Completó el podio de la categoría Motos- GP, el español Tosha Schareina, a +25' 12'' (penaliz. de 10').

El Dakar 2026 lo ganó Luciano Benavides por apenas 2 segundos

La etapa 13ª, la última, fue un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

Sin embargo, la templanza del argentino, que sigue los pasos de su hermano Kevin, ganado de dos ediciones del Dakar en esta categoría, le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

El desenlace de la apasionante carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, cuando Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense fue penalizado y cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

La victoria de Luciano Benavides remarcó que la combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria.

