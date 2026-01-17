Histórico: Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en la máxima categoría de motos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mclarenf1arg2/status/2012441530787635549&partner=&hide_thread=false Disculpen ustedes pero ésto hay que celebrarlo: LUCIANO BENAVIDES, CAMPEON DE LA EDICIÓN 2026 DEL RALLY DAKAR!!



El argentino, después de más de 50 horas en total, le gana por apenas 2 segundos a Brabec y conquista su 1er Touareg



De Salta al MUNDO



Grande @LBenavides77 pic.twitter.com/kTRrwJIib7 — x10 (@mclarenf1arg2) January 17, 2026

El Dakar 2026 lo ganó Luciano Benavides por apenas 2 segundos

La etapa 13ª, la última, fue un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

Sin embargo, la templanza del argentino, que sigue los pasos de su hermano Kevin, ganado de dos ediciones del Dakar en esta categoría, le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

El desenlace de la apasionante carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, cuando Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense fue penalizado y cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

La victoria de Luciano Benavides remarcó que la combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria.