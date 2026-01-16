La imponente monoplaza de Red Bull para la temporada 2026 en la Fórmula 1
Red Bull presentó la monoplaza que utilizará en la temporada 2026 en la Fórmula 1
Por UNO
Red Bull dio a conocer el auto que durante el 2026 emplearán en las pistas el multicampeón Max Verstappen junto a su nuevo compañero de escudería, Isaac Hadjar. El piloto francés ocupará el segundo asiento del equipo en la Fórmula 1 en reemplazo de Yuki Tsunoda.
En Detroit, en la sede de Ford, Red Bull presentó este viernes el RB22 con el que competirá en esta temporada de la Fórmula 1. La novedad no solo pasó por el diseño de la monoplaza, que guardó un tinte nostálgico por las gamas blancas que se exhibieron alrededor del logo, sino que también tuvo que ver con la formalización de la participación de Ford - en conjunto con la propia fábrica de Red Bull- en el desarrollo del motor del auto.
Previo al enlace con Ford, Red Bull trabajó mancomunadamente con Honda como su proveedor de motores. Sin embargo, la escudería de la bebida energizante decidió este año avanzar con la empresa norteamericana en detrimento de la entidad japonesa.
El imponente diseño de la monoplaza de Red Bull para la temporada 2026 en la Fórmula 1
El modelo de Red Bull 2026 mantiene el típico diseño de la escudería, donde predomina el azul acompañado por el logo con los toros pintados de rojo. Sin embargo, el detalle que conmovió a los fanáticos fue el de las líneas blancas que rodean el logo y que reemplazaron las amarillas que se utilizaban desde 2016.
La trama dio lugar a la nostalgia con el color blanco que rodea al logo ya que estas líneas trajeron a la memoria los modelos con los que brilló el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró de manera consecutiva en cuatro ocasiones, entre 2010 y 2013.
En este 2026, Verstappen intentará recuperar el trofeo de campeón del mundo, ya que, luego de sus consagraciones en 2021, 2022, 2023 y 2024, en 2025 terminó en la segunda posición con solo dos puntos menos que el ganador, que fue el británico Lando Norris.
Por su parte, el francés Isack Hadjar, quien se ganó el asiento para reemplazar al japonés Yuki Tsunoda luego de su muy buen 2025 en Racing Bulls, procurará ser un aporte competitivo al equipo de la bebida energizante luego del decepcionante año del piloto nipón saliente.