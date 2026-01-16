La imponente monoplaza de Red Bull para la temporada 2026 en la Fórmula 1

El imponente diseño de la monoplaza de Red Bull para la temporada 2026 en la Fórmula 1

El modelo de Red Bull 2026 mantiene el típico diseño de la escudería, donde predomina el azul acompañado por el logo con los toros pintados de rojo. Sin embargo, el detalle que conmovió a los fanáticos fue el de las líneas blancas que rodean el logo y que reemplazaron las amarillas que se utilizaban desde 2016.

La trama dio lugar a la nostalgia con el color blanco que rodea al logo ya que estas líneas trajeron a la memoria los modelos con los que brilló el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró de manera consecutiva en cuatro ocasiones, entre 2010 y 2013.

red bull f1 La monoplaza de Red Bull para la Fórmula 1 2026.

En este 2026, Verstappen intentará recuperar el trofeo de campeón del mundo, ya que, luego de sus consagraciones en 2021, 2022, 2023 y 2024, en 2025 terminó en la segunda posición con solo dos puntos menos que el ganador, que fue el británico Lando Norris.

Por su parte, el francés Isack Hadjar, quien se ganó el asiento para reemplazar al japonés Yuki Tsunoda luego de su muy buen 2025 en Racing Bulls, procurará ser un aporte competitivo al equipo de la bebida energizante luego del decepcionante año del piloto nipón saliente.