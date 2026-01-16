La Liga Mendocina se reunió ante la posibilidad de una intervención estatal: qué resolvió

Como se trata de un evento deportivo pendiente, decidieron "trabajar en la organización y realización de la final del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Femenina, que disputarán Godoy Cruz e Independiente Rivadavia. La fecha estimada para el partido es la primera semana de febrero de 2026", aunque advirtieron que puede estar "sujeta a posibles cambios".

Honorable Consejo Directivo La Liga Mendocina estuvo de acuerdo en varios puntos. Prensa Liga Mendocina de Fútbol.

En cuanto a los campeonatos de la Liga Mendocina de Fútbol, se llegó al acuerdo de que "darán inicio durante la semana del 15 de febrero de 2026".

Una de las razones por las cuales se suspendió la final del femenino fue la "falta de garantías" con respecto a la seguridad; es por eso que desde la LMF dieron lugar a la propuesta de implementar un Consejo de Seguridad que tendrá como función "determinar la cantidad de personal de seguridad privada y/o policial necesaria para los encuentros de infantiles, inferiores y Primera División".

Fue así que dieron a conocer quiénes serán parte (al menos en el inicio) de este Consejo:

Fernando Carrera (Gimnasia y Esgrima).

Carlos Castro (Independiente Rivadavia).

Gustavo López (AMUF).

Alfredo Ávila (Universidad Nacional de Cuyo).

Paralelamente, también crearon el Comité de Inspección de Canchas que tendrán como objetivo "evaluar y supervisar las condiciones de los escenarios, garantizando óptimas condiciones"; que está conformado por:

José Calvo (Deportivo Guaymallén).

Walter Araujo (Departamento Infanto Juvenil).

Osvaldo Pascolo (Fray Luis Beltrán).

Daniel Sánchez (Centro Deportivo Rivadavia).

Liga Mendocina de Fútbol El comunicado de prensa de la Liga Mendocina no se refirió a las polémicas del 2025. Prensa Liga Mendocina de Fútbol.

La Liga Mendocina respaldó la gestión de Omar Sperdutti

Según informó el departamento de prensa de la Liga Mendocina de Fútbol, durante la sesión se presentó una moción "destinada a reconocer, aprobar y respaldar la gestión del año 2025 de Omar Sperdutti, en su carácter de Presidente de la Liga Mendocina de Fútbol".

Omar Sperdutti Omar Sperdutti fue ratificado como presidente de la Liga Mendocina.

Esta moción fue aprobada por "amplia y contundente mayoría", es por eso que el comunicado expresó un fuerte respaldo a lo realizado por Omar Sperdutti: "Esta decisión refleja la confianza plena, el acompañamiento institucional y el consenso dirigencial en torno a la conducción ejercida, reafirmando el liderazgo del Presidente y proyectando con solidez el trabajo de cara al 2026".