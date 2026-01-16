Inicio Ovación Fútbol Sheyko Studer
copa argentina

Sheyko Studer: "Vamos a ir de vuelta por el gran objetivo"

Sheyko Studer renovó la ilusión con Independiente Rivadavia para la Copa Argentina próxima a comenzar

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sheyko Studer renovó la ilusión con Independiente Rivadavia para la Copa Argentina próxima a comenzar. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

Sheyko Studer renovó la ilusión con Independiente Rivadavia para la Copa Argentina próxima a comenzar. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

Independiente Rivadavia comenzará el camino por la defensa de título este domingo 18 de enero cuando enfrente a Estudiantes de Caseros, en San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Alfredo Berti tendrá la primera prueba del 2026 ante el elenco dirigido por un viejo conocido de la provincia: Juan Manuel Sara, ex DT del Deportivo Maipú.

La expectativa para este fin de semana es elevada ya que es el debut del último campeón en el certamen que le otorgó la primera estrella a la región. Para Sheyko Studer la ilusión es similar a la del año que pasó: rendir al máximo y buscar coronar. "Tenemos la misma expectativa de siempre. Es una competencia que nos dio mucho y tenemos que afrontarla de la misma manera", señaló el aguerrido zaguero central de Independiente Rivadavia.

sheyko studer independiente rivadavia
Sheyko Studer est&aacute; preparado para comenzar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra.&nbsp;

Sheyko Studer está preparado para comenzar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

La Lepra no solo tendrá la defensa del título sino que también espera por su cruce por la Supercopa Argentina que enfrenta al campeón del certamen que ganó el Azul y al campeón del Trofeo de Campeones, en este caso, Estudiantes de La Plata. De coronarse, Independiente Rivadavia sumaría un trofeo más a su palmarés pero la atención está centrada en la Copa Argentina 2026 que está a punto de comenzar.

Sheyko Studer y la ilusión renovada con Independiente Rivadavia

Para Sheyko Studer, el campeonato que comienza es una nueva oportunidad para Independiente Rivadavia de repetir lo obtenido en el 2025. "Vamos a ir de vuelta por el gran objetivo", señaló a Diario UNO.

Además, el defensor central contó cómo viene atravesando el grupo la recta final de la fase de preparación física. "Se hizo una pretemporada corta pero muy intensa y esperemos que nos dé la energía para todo lo que resta del año".

Embed - Sheyko Studer renovó la ilusión con Independiente Rivadavia para la Copa Argentina

"En estos días nos fuimos conociendo con los nuevos, fuimos trabajando y el grupo se abrió rápido", agregó respecto de los compañeros nuevos que tiene y que llegaron en este mercado de pases a sumarse al plantel profesional (Emmanuel Gómez Riga, Ramiro Macagno, Juan Manuel Elordi, Santiago Cena, Stefano Moreyra, Diego Crego, José Florentín, Nahuel Arena, Rodrigo Atencio, Kevin Vázquez y Bautista Dadín). "Alfredo (Berti) nos lleva a todos por el mismo camino y estamos muy contentos".

Por último, el marcador central se refirió a la triple competencia que afrontará este año Independiente Rivadavia que disputará tanto el torneo local como la Copa Argentina y la Copa Libertadores. "Esperamos estar a la altura de las tres competencias y de la institución", sentenció Sheyko Studer.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas