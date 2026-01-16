Sheyko Studer: "Vamos a ir de vuelta por el gran objetivo"

Sheyko Studer y la ilusión renovada con Independiente Rivadavia

Para Sheyko Studer, el campeonato que comienza es una nueva oportunidad para Independiente Rivadavia de repetir lo obtenido en el 2025. "Vamos a ir de vuelta por el gran objetivo", señaló a Diario UNO.

Además, el defensor central contó cómo viene atravesando el grupo la recta final de la fase de preparación física. "Se hizo una pretemporada corta pero muy intensa y esperemos que nos dé la energía para todo lo que resta del año".

Embed - Sheyko Studer renovó la ilusión con Independiente Rivadavia para la Copa Argentina

"En estos días nos fuimos conociendo con los nuevos, fuimos trabajando y el grupo se abrió rápido", agregó respecto de los compañeros nuevos que tiene y que llegaron en este mercado de pases a sumarse al plantel profesional (Emmanuel Gómez Riga, Ramiro Macagno, Juan Manuel Elordi, Santiago Cena, Stefano Moreyra, Diego Crego, José Florentín, Nahuel Arena, Rodrigo Atencio, Kevin Vázquez y Bautista Dadín). "Alfredo (Berti) nos lleva a todos por el mismo camino y estamos muy contentos".

Por último, el marcador central se refirió a la triple competencia que afrontará este año Independiente Rivadavia que disputará tanto el torneo local como la Copa Argentina y la Copa Libertadores. "Esperamos estar a la altura de las tres competencias y de la institución", sentenció Sheyko Studer.