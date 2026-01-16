El problema vecinal que pone en riesgo la vida de 140 perros en Godoy Cruz

"Durante 13 años teníamos entrada por un portón donde antes había un refugio, dejaban agua a la casera y a nosotras. El refugio se trasladó y quedó una mujer. El jueves pasado (8 de enero) prohibió que la Municipalidad nos dejara agua y solo pudieron dejarle a ella", expresó Beatriz a Diario UNO.

La situación crítica de los perros del refugio de Godoy Cruz

La mujer dijo que esto fue algo sorpresivo para ellos: "Nos complicó porque quedó una gran parte de perritos sin agua. Si nos hubiese dicho con tiempo tratábamos de buscarle una solución".

Debido a este conflicto vecinal fue que debieron sacar el agua de reserva que tenían en otro sector del refugio, donde están alojados los perros más viejitos, o los "abuelitos" como los llaman allí, para darles de beber al resto de los canes especialmente en estos días de calor.

perros refugio angeles 4 patas godoy cruz Foto: Refugio Ángeles de 4 Patas

Pero no se quedaron en la queja ni de brazos cruzados, sino que inmediatamente comenzaron a trabajar para buscar una solución y tener una entrada propia por donde el camión de agua pueda ingresar sin problemas.

Cómo ayudar a al refugio de perros para abastecerse de agua

"Pedimos ayuda de materiales porque debemos sacar tres caniles y hacerlos en otro lado para poder abrir y que pueda pasar el camión del agua", explicó Beatriz. Quienes quieran colaborar deben comunicarse al 261 5 45 35 74.

perros refugio angeles 4 patas godoy cruz 6 Beatriz explicó que necesitan mano de obra para terminar las reparaciones en el predio y poder llevarles agua a todos los perros. Foto: Refugio Ángeles de 4 Patas

Sostuvo que ya consiguieron un portón, pero todavía les falta cemento, rollizos, tela romboidal, pero sobre todas las cosas mano de obra urgente para poder terminar las modificaciones lo antes posible para recibir el agua.

En estos días recibieron donaciones de agua de personas que se acercaron hasta el refugio Ángeles de 4 patas, pero de todas formas el recurso para los perros es escaso.

perros refugio angeles 4 patas godoy cruz 5 Los voluntarios del refugio trabajan de lunes a lunes para darles asistencia a todos los perros. Foto: Refugio Ángeles de 4 Patas

"Agradecemos a toda la gente que se puso a disposición nuestra. Nosotros somos la voz de quienes más lo necesitan y jamás vamos a permitir que les falte algo ni que les hagan algo", manifestaron desde el refugio que en total tiene 250 perros sin hogar.