El crossover que nadie imaginaba: Roger Federer ¡fan de Lionel Messi!

federer delpotro camiseta messi Roger Federer, Juan Martín Del Potro y una camiseta de Lionel Messi.

El fanatismo de Roger Federer por Lionel Messi

Al ser consultado por el capitán de la Selección argentina, Roger Federer no ocultó su admiración por Lionel Messi, pidió no compararse con él y confesó no conocerlo. "Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre cuando jugué contra Delpo (Juan Martín). No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él. Cómo dominó y cambió el juego, es increíble. Estoy contento porque ya ganó la Copa del Mundo y no va a tener esa presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial".

"ES DIFÍCIL COMPARARNOS, SOY UN GRAN FAN DE ÉL"



De GOAT a GOAT... Roger Federer sobre Leo Messi pic.twitter.com/ZrBi9iQNox — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Federer además manifestó su anhelo de poder asistir al próximo Mundial para no solo poder seguir a Suiza en su desempeño en la competencia sino también poder ver de cerca el talento de Lionel Messi. "Lo estaré siguiendo en el Mundial, Suiza también clasificó así que puede que yo vaya al Mundial. Espero que Messi tenga el final que él quiere para su carrera", soltó Roger Federer con gran devoción hacia el 10 de la Selección argentina.

Años atrás, cuando Su Majestad anunció su retiro del tenis profesional, Lionel Messi le dedicó un breve mensaje en redes sociales demostrando el mismo grado de fascinación por el suizo. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar", escribió en aquel entonces La Pulga.