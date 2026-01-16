El crossover que nadie imaginaba: Roger Federer ¡fan de Lionel Messi!

Roger Federer volvió a pisar la pista delAbierto de Australia. Su Majestad fue ovacionado en Melbourne pero esta vez en calidad de jugador retirado. A sus 44 años, el tenista suizo regresó a la Rod Laver Arena para llevar a cabo una sesión de práctica previa al inicio del primer Grand Slam del año.
Roger Federer ganó en seis oportunidades el Abierto de Australia. Miles de espectadores vieron pasar la elegancia de su tenis por la superficie dura del predio en Melbourne. Luego de su retiro, la situación del suizo hoy es distinta y disfruta de su vínculo con el deporte desde otro lugar. El ex número 1 del mundo aprovecha el reencuentro con los fanáticos para sentir ese cariño que supo tener en su era como jugador profesional.
En ese reencuentro, Su Majestad habló con la prensa y mostró su faceta más personal al reconocerse fanático del mejor de los nuetros: Lionel Messi.
El fanatismo de Roger Federer por Lionel Messi
Al ser consultado por el capitán de la Selección argentina, Roger Federer no ocultó su admiración por Lionel Messi, pidió no compararse con él y confesó no conocerlo. "Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre cuando jugué contra Delpo (Juan Martín). No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él. Cómo dominó y cambió el juego, es increíble. Estoy contento porque ya ganó la Copa del Mundo y no va a tener esa presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial".
Federer además manifestó su anhelo de poder asistir al próximo Mundial para no solo poder seguir a Suiza en su desempeño en la competencia sino también poder ver de cerca el talento de Lionel Messi. "Lo estaré siguiendo en el Mundial, Suiza también clasificó así que puede que yo vaya al Mundial. Espero que Messi tenga el final que él quiere para su carrera", soltó Roger Federer con gran devoción hacia el 10 de la Selección argentina.
Años atrás, cuando Su Majestad anunció su retiro del tenis profesional, Lionel Messi le dedicó un breve mensaje en redes sociales demostrando el mismo grado de fascinación por el suizo. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar", escribió en aquel entonces La Pulga.