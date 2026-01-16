China desafía a Estados Unidos y busca posicionar al yuan frente al dólar en estos tres países de América Latina

Este movimiento no se limita a cuestiones técnicas de comercio. Cada currency swap, cada transacción en yuanes, es también un gesto estratégico. China busca crear redes financieras donde su moneda tenga un rol relevante, fomentando confianza y reduciendo los costos asociados al dólar.

El papel de Estados Unidos

Desde la mirada de Estados Unidos, lo que ocurre en América Latina no es solo un juego de números o balances, es un sutil pero profundo desafío a su histórica supremacía. Washington sigue cada movimiento con atención silenciosa, consciente de que, aunque estos acuerdos todavía no amenazan de golpe el dominio del dólar, comienzan a abrir ventanas donde el yuan empieza a ganar terreno.

Cada transacción en renminbi, cada swap de divisas, cada convenio que salta al margen del dólar, es como un hilo que, lentamente, va tejiendo una red donde la moneda estadounidense pierde un poco de su centralidad, esa que durante generaciones sostuvo la infraestructura financiera global y la influencia de Estados Unidos en el comercio mundial.