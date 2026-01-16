Gimnasia y Esgrima culminó la pretemporada en el predio de Ezeiza enfrentando a Tigre

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para ser protagonista de la Liga Profesional y, para ello, llevó adelante una dura pretemporada que apunta a poner al plantel en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. Este martes finalizó la etapa realizada en el predio de la AFA, ubicado en Ezeiza, donde el conjunto mendocino se midió con Tigre.
Además, el plantel junto al cuerpo técnico y a los colaboradores de las diferentes áreas, se tomó una foto que simboliza las esperanzas de un equipo que buscará dejar su huella en la historia grande del fútbol argentino.
Gimnasia y Esgrima jugó contra Tigre
A partir de las 9 el plantel profesional del Lobo se enfrentó a Tigre, otro de los equipos que juega en la Primera División del fútbol argentino, pero que no enfrentará en la parte regular ya que el conjunto mendocino está en el Grupo A y El Matador es parte del Grupo B. La única manera de que se vean las caras en partidos oficiales es si coinciden en los playoffs del Torneo Apertura o Clausura o en la Copa Argentina.
En el amistoso desarrollado en el predio de AFA ubicado en Ezeiza, Gimnasia disputó dos partidos conformados por dos tiempos de 25 minutos. En el primero de ellos el entrenador Ariel Broggi formó a: Petruchi; Franco, Carrera, González, Saavedra; Linares, Ortiz, Ceballos, Lencioni; Simoni y Rodríguez. También jugaron Cingolani, Barboza, Paredes y Fernández.
Por su lado Tigre presentó a Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. El encuentro lo ganó El Matador por 1 a 0, gracias al gol de David Romero.
En el segundo encuentro el conjunto mendocino empató sin goles y el once inicial estuvo compuesto por: Roggero; Paredes, Mondino, Muñoz, Recalde; Barboza, Úbeda, Antonini, Fernández; Cingolani y Ferreyra.
En el Matador formaron: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Ramón Arias, Juan Villalba, Sebastián Medina; Joaquín Mosqueira, Martín Garay; Manuel Fernández, Santiago López, Ignacio Peluffo; Alfio Oviedo.
Gimnasia y Esgrima se despidió del predio de Ezeiza
Después de haber disfrutado de las instalaciones de AFA donde entrenan los campeones del mundo el Lobo mendocino publicó un sentido mensaje en las redes sociales junto a una imagen que refleja la unión y compañerismo que hay en el plantel: "Concluimos una gran pretemporada en Buenos Aires desde el Predio de la AFA, en Ezeiza".
