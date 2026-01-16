Gimnasia y Esgrima culminó la pretemporada en el predio de Ezeiza enfrentando a Tigre

En el amistoso desarrollado en el predio de AFA ubicado en Ezeiza, Gimnasia disputó dos partidos conformados por dos tiempos de 25 minutos. En el primero de ellos el entrenador Ariel Broggi formó a: Petruchi; Franco, Carrera, González, Saavedra; Linares, Ortiz, Ceballos, Lencioni; Simoni y Rodríguez. También jugaron Cingolani, Barboza, Paredes y Fernández.

Por su lado Tigre presentó a Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. El encuentro lo ganó El Matador por 1 a 0, gracias al gol de David Romero.

En el segundo encuentro el conjunto mendocino empató sin goles y el once inicial estuvo compuesto por: Roggero; Paredes, Mondino, Muñoz, Recalde; Barboza, Úbeda, Antonini, Fernández; Cingolani y Ferreyra.

En el Matador formaron: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Ramón Arias, Juan Villalba, Sebastián Medina; Joaquín Mosqueira, Martín Garay; Manuel Fernández, Santiago López, Ignacio Peluffo; Alfio Oviedo.

Gimnasia y Esgrima se despidió del predio de Ezeiza

Después de haber disfrutado de las instalaciones de AFA donde entrenan los campeones del mundo el Lobo mendocino publicó un sentido mensaje en las redes sociales junto a una imagen que refleja la unión y compañerismo que hay en el plantel: "Concluimos una gran pretemporada en Buenos Aires desde el Predio de la AFA, en Ezeiza".

Concluimos una gran pretemporada en Buenos Aires desde el Predio de la @afa, en Ezeiza. Fortalecimos el grupo y trabajamos en las bases físicas y futbolística para afrontar el desafío de la @LigaAFA.



¡Vamos Gimnasia! ¡Vamos nosotros, con todo! — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 16, 2026

"Fortalecimos el grupo y trabajamos en las bases físicas y futbolística para afrontar el desafío de la @LigaAFA. ¡Vamos Gimnasia! ¡Vamos nosotros, con todo!", concluyó la publicación.