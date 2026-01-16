Rally Dakar 2026: nuevo podio con mayoría argentina en Autos Challenger por la 12ª etapa

Kevin Benavides dominó la 12ª etapa del Rally Dakar en Autos- Challeger
El salteño Kevin Benavides, dos veces campeón en la categoría de motos, registró un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 52 segundos (3h 44' 52''), lo que le permitió sacarle 2 minutos y 15 segundos a su escolta, que fue el saudí Dania Akeel (Odyssey Academy).
Gracias a este buen resultado en la penúltima etapa, que unió Al Henakiyah con Yanbu, Benavides subió una posición en la Clasificación General, donde ahora está noveno.
Por otra parte, el también argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó quinto en la etapa (+05' 55'') y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, a 37 minutos y 45 segundos (+37' 45'') del líder, el español Pau Navarro (Odyssey Academy), que acumula un tiempo de 53h 49' 52''.
Bruno Jacomy y Lucas del Río llegaron sextos y son 4° en la General
Por su parte, la dupla que integra el navegador mendocino Bruno Jacomy y el piloto chileno Lucas del Río llegó el el sexto puesto (+ 06' 18'' de Kevin), por lo que figuran en la 4ª posición de la General, con un tiempo de + 39' 53'', y una penalización de +50'' .
González Ferioli se impuso en la etapa 12 en SSV
En lo que respecta a la categoría de Autos- SSV (Side By Side), el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) se quedó con el triunfo en la categoría gracias a su registro de 3 horas, 51 minutos y 36 segundos (3h 51' 36'') y subió del sexto al quinto lugar en la General.
El líder en el acumulado es el estadounidense Brock Heger, quien le saca más de una hora a su escolta y ya tiene todo preparado para gritar campeón este sábado en el doble tramo de Yanbu.
Zala liquidó el asunto en camiones
El lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa 12 para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.