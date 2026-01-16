Rally Dakar 2026: nuevo podio con mayoría argentina en Autos Challenger por la 12ª etapa

Kevin Benavides dominó la 12ª etapa del Rally Dakar en Autos- Challeger

El salteño Kevin Benavides, dos veces campeón en la categoría de motos, registró un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 52 segundos (3h 44' 52''), lo que le permitió sacarle 2 minutos y 15 segundos a su escolta, que fue el saudí Dania Akeel (Odyssey Academy).

KEVIN BENAVIDES VUELVE A GANAR EN CHALLENGER



El salteño @kmbenavides sigue dando pasos firmes en su primera experiencia en autos

Junto a su navegante Lisandro Sisterna, se quedó con su segunda victoria de etapa, tras repetir lo hecho en la Etapa 7.

Gracias a este buen resultado en la penúltima etapa, que unió Al Henakiyah con Yanbu, Benavides subió una posición en la Clasificación General, donde ahora está noveno.

Por otra parte, el también argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó quinto en la etapa (+05' 55'') y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, a 37 minutos y 45 segundos (+37' 45'') del líder, el español Pau Navarro (Odyssey Academy), que acumula un tiempo de 53h 49' 52''.

Todos los argentinos completaron la etapa 12 de los Challenger en el #Dakar2026.



1° Kevin Benavides

3° David Zille

4° Puck Klaassen - Augusto Sanz

5° Nicolás Cavigliasso

6° Lucas Del Río - Bruno Jacomy

Bruno Jacomy y Lucas del Río llegaron sextos y son 4° en la General

Por su parte, la dupla que integra el navegador mendocino Bruno Jacomy y el piloto chileno Lucas del Río llegó el el sexto puesto (+ 06' 18'' de Kevin), por lo que figuran en la 4ª posición de la General, con un tiempo de + 39' 53'', y una penalización de +50'' .

Se convierte automáticamente en una de las imágenes más especiales de este #Dakar 2026. Verdadero espíritu dakariano, ya sea en África, Sudamérica o Arabia Saudí.

Trabajazo de Laia Sanz, Nani Roma, Alex Haro y Maurizio Gerini





González Ferioli se impuso en la etapa 12 en SSV

En lo que respecta a la categoría de Autos- SSV (Side By Side), el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) se quedó con el triunfo en la categoría gracias a su registro de 3 horas, 51 minutos y 36 segundos (3h 51' 36'') y subió del sexto al quinto lugar en la General.

El líder en el acumulado es el estadounidense Brock Heger, quien le saca más de una hora a su escolta y ya tiene todo preparado para gritar campeón este sábado en el doble tramo de Yanbu.

Zala liquidó el asunto en camiones

El lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa 12 para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.