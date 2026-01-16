Inicio Ovación Automovilismo Rally Dakar
DAKAR 2026

Rally Dakar 2026: nuevo podio con mayoría argentina en Autos Challenger por la 12ª etapa

Kevin Benavides ganó su segunda etapa en el Dakar 2026 y David Zille fue tercero. Nicolás Cavigiliasso salió 5° en el parcial, y continúa 3° en la General

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Kevin Benavides fue el ganador de la 12ª etapa del Rally Dakar 2016 y se metió en el top ten de la Clasificación General de los Autos- Challenger.

Mientras Luciano Benavides da la pelea en Motos, los pilotos argentinos de autos, son protagonistas del Rally Dakar 2026. Este viernes, Kevin Benavides (Odyssey Academy) se quedó con el primer puesto en la etapa 12ª en la categoría Autos- Challenger, y subió al 9°puesto en la clasificación general.

En la Clasificación General de esta categoría de autos, el más encumbrado es Nicolás Cavigliasso, que este viernes quedó 5° en el tramo que unió las localidades saudíes de Al Henakiyah con Yanbu (311 kilómetros cronometrados y 409 de enlace) y mantiene el tercer lugar. En el 5° puesto está el navegante mendocino Bruno Jacomy junto al chileno Del Río.

Nicol&aacute;s Cavigliasso lleg&oacute; 5&deg; en esta pen&uacute;ltima etapa, y conserv&oacute; la tercera posici&oacute;n de la General.

Nicolás Cavigliasso llegó 5° en esta penúltima etapa, y conservó la tercera posición de la General.

En el podio de Autos- Challenger esta etapa de viernes, otro argentino estuvo ahí: el pampeano David Zille (Taurus T3Max del equipo BBR Motorsport).

Kevin Benavides dominó la 12ª etapa del Rally Dakar en Autos- Challeger

El salteño Kevin Benavides, dos veces campeón en la categoría de motos, registró un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 52 segundos (3h 44' 52''), lo que le permitió sacarle 2 minutos y 15 segundos a su escolta, que fue el saudí Dania Akeel (Odyssey Academy).

Gracias a este buen resultado en la penúltima etapa, que unió Al Henakiyah con Yanbu, Benavides subió una posición en la Clasificación General, donde ahora está noveno.

Por otra parte, el también argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó quinto en la etapa (+05' 55'') y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, a 37 minutos y 45 segundos (+37' 45'') del líder, el español Pau Navarro (Odyssey Academy), que acumula un tiempo de 53h 49' 52''.

Bruno Jacomy y Lucas del Río llegaron sextos y son 4° en la General

Por su parte, la dupla que integra el navegador mendocino Bruno Jacomy y el piloto chileno Lucas del Río llegó el el sexto puesto (+ 06' 18'' de Kevin), por lo que figuran en la 4ª posición de la General, con un tiempo de + 39' 53'', y una penalización de +50'' .

González Ferioli se impuso en la etapa 12 en SSV

En lo que respecta a la categoría de Autos- SSV (Side By Side), el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) se quedó con el triunfo en la categoría gracias a su registro de 3 horas, 51 minutos y 36 segundos (3h 51' 36'') y subió del sexto al quinto lugar en la General.

El líder en el acumulado es el estadounidense Brock Heger, quien le saca más de una hora a su escolta y ya tiene todo preparado para gritar campeón este sábado en el doble tramo de Yanbu.

Zala liquidó el asunto en camiones

El lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa 12 para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.

