En la extensa región de América Latina, las carreteras han sido mucho más que simples vías de tránsito. Las rutas han sido puentes entre economías, culturas y realidades profundamente distintas.
El país de América Latina que rehabilita una de las rutas más importantes de la región
La rehabilitación de esta ruta no solo fortalece al país, sino que dialoga con los desafíos de toda América Latina
Durante décadas, muchas de estas rutas han sufrido desgaste, falta de mantenimiento y abandono estructural, reflejando desigualdades históricas en inversión e infraestructura. Pero un país de América Latina se dispone a cambiar esta realidad.
La Carretera Panamericana en Panamá no es solo una ruta más. Es un eje vital que atraviesa el país y conecta comunidades, ciudades y provincias. Este tramo de América Latina forma parte de la gran columna vertebral que recorre el país. Se aprobó financiamiento para la rehabilitación de la Panamericana Este, un tramo estratégico que conecta la Ciudad de Panamá con el Darién.
La rehabilitación de esta ruta representa mucho más que una obra de ingeniería. Implica transformar la experiencia cotidiana de miles de personas que dependen de ella. El Ministerio de Obras Públicas de este país de América Latina adjudicó un segundo proyecto PPP para rehabilitar 192 km.
Cómo será la construcción de esta ruta de Panamá
El proyecto, ejecutado bajo un esquema APP, combina inversión privada con planificación pública para garantizar mantenimiento a largo plazo, mejoras en señalización y mayores estándares de seguridad vial. Esto posiciona a Panamá como un referente en la región sobre cómo gestionar infraestructura estratégica con visión de futuro.
Así mismo, el gobierno panameño planea invertir más de US$1.2 mil millones en obras viales en 2026, con partes de ese monto cerca de adjudicarse para la Panamericana. Este proyecto representa una de las inversiones más importantes en infraestructura vial bajo el esquema APP en este país de América Latina y genera miles de empleos.