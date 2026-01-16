El país de América Latina que rehabilita una de las rutas más importantes de la región

La rehabilitación de esta ruta representa mucho más que una obra de ingeniería. Implica transformar la experiencia cotidiana de miles de personas que dependen de ella. El Ministerio de Obras Públicas de este país de América Latina adjudicó un segundo proyecto PPP para rehabilitar 192 km.

Ruta panamerica (1)

Cómo será la construcción de esta ruta de Panamá

El proyecto, ejecutado bajo un esquema APP, combina inversión privada con planificación pública para garantizar mantenimiento a largo plazo, mejoras en señalización y mayores estándares de seguridad vial. Esto posiciona a Panamá como un referente en la región sobre cómo gestionar infraestructura estratégica con visión de futuro.

Así mismo, el gobierno panameño planea invertir más de US$1.2 mil millones en obras viales en 2026, con partes de ese monto cerca de adjudicarse para la Panamericana. Este proyecto representa una de las inversiones más importantes en infraestructura vial bajo el esquema APP en este país de América Latina y genera miles de empleos.