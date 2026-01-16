Boca se mueve en el mercado de pases y ahora le apunta a un delantero estrella de Vélez

Reafirmando sus propias declaraciones, en respuesta a una supuesta inactividad de Boca Juniors en cuanto la adquisición de refuerzos, su presidente Juan Román Riquelme demostró mucho movimiento en el cierre de esta semana, donde este viernes sobresalió el interés por el velezano Maher Carrizo.
Boca hizo fuerte aparición en el mercado de pases y tras confirmar dos operaciones inmediatas, se puso en contacto con Vélez Sarsfield pidiendo condiciones por el extremo derecho Maher Carrizo, tras su negativa de ir a River.
Boca se activó en el mercado de pases y mostró interés por Maher Carrizo
La dirigencia que encabeza Riquelme en el Xeneize, resolvió establecer contactos formales con Vélez y pedir las condiciones del pase del santiagueño Carrizo. El extremo de 19 años que ha las Selecciones argentinas Sub 17 y Sub 20 había quedado a un paso de River, que ofreció alrededor de 6,5 millones de dólares por el 50% de la ficha, pero la postura del futbolista, que tiene como prioridad irse al fútbol europeo, frustró el acuerdo.
Carrizo tiene contrato con el Fortín hasta diciembre de 2027, una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares y fue uno de los puntos altos del equipo durante 2025, además de su destacada participación en el Mundial Sub 20 de Chile, donde fue subcampeón.
El Feyenoord de Países Bajos también realizó sondeos por Maher, pero ofreciendo cifras inferiores a las que se manejaron en el fútbol argentino.
Boca ya cerró con Hinestroza y no aceptó una oferta por Exequiel Palacios
Fin de la "novela colombiana". Boca confirmó en forma definitiva la llegada de Marino Hinestroza, tras varias semanas de negociaciones.
Boca Juniors alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para comprar el 100% del pase del delantero colombiano de 23 años por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, estableciendo además una plusvalía del 20% para el club vendedor ante una futura transferencia.
Hinestroza, que podría incorporarse a los entrenamientos en los próximos días, viene de disputar 56 partidos en 2025, con siete goles y once asistencias, y sumó sus primeras apariciones en la selección de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.
Boca quiere retener a Exequiel Palacios
El Spartak Moscú realizó una oferta verbal cercana a los nueve millones de dólares por Exequiel Zeballos, que fue descartada de inmediato por considerarse muy lejana a las pretensiones del club, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.
La cláusula de rescisión del extremo asciende a 20 millones de dólares y Boca buscará retenerlo con una propuesta para extender su contrato, que vence en diciembre de 2026, mejorar su salario y elevar su cláusula, con la intención de blindarlo frente al interés del exterior.