Boca se mueve en el mercado de pases y ahora le apunta a un delantero estrella de Vélez

Carrizo tiene contrato con el Fortín hasta diciembre de 2027, una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares y fue uno de los puntos altos del equipo durante 2025, además de su destacada participación en el Mundial Sub 20 de Chile, donde fue subcampeón.

El Feyenoord de Países Bajos también realizó sondeos por Maher, pero ofreciendo cifras inferiores a las que se manejaron en el fútbol argentino.

Boca ya cerró con Hinestroza y no aceptó una oferta por Exequiel Palacios

Fin de la "novela colombiana". Boca confirmó en forma definitiva la llegada de Marino Hinestroza, tras varias semanas de negociaciones.

Marino Hinestroza Boca ya cerró trato por el colombiano Hinestroza.

Boca Juniors alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para comprar el 100% del pase del delantero colombiano de 23 años por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, estableciendo además una plusvalía del 20% para el club vendedor ante una futura transferencia.

Hinestroza, que podría incorporarse a los entrenamientos en los próximos días, viene de disputar 56 partidos en 2025, con siete goles y once asistencias, y sumó sus primeras apariciones en la selección de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Ezequiel Palacios

Boca quiere retener a Exequiel Palacios

El Spartak Moscú realizó una oferta verbal cercana a los nueve millones de dólares por Exequiel Zeballos, que fue descartada de inmediato por considerarse muy lejana a las pretensiones del club, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

La cláusula de rescisión del extremo asciende a 20 millones de dólares y Boca buscará retenerlo con una propuesta para extender su contrato, que vence en diciembre de 2026, mejorar su salario y elevar su cláusula, con la intención de blindarlo frente al interés del exterior.